春天的油菜花田。（本報系資料照片）

周末天氣放晴，好像全市的人都從家裡跑出去了，跑到田裡或山間，踏青與賞花。

通過他們曬在朋友圈裡的照片，我足不出戶地把春天收入了眼簾。當此時節，春風和煦，正是百花爭豔的時候。湖邊以及社區裡隨處可見的玉蘭花，有的行將凋零，有的才剛剛綻放，像一盞盞復古的路燈，在人們心底照出唯美的模樣。在《花譜》中位列「花中神仙」的海棠花也漸次盛開，似錦非錦，花姿瀟灑，垂絲貼梗，各具魅力。「猩紅鸚綠極天巧，疊萼重跗眩朝日。」是對它的貼切形容。

最多的還屬油菜花。在江南，縱然不去成片種植的油菜花田，你也能在田間地頭覓得它的蹤跡。或團團簇簇，或煢煢孑立，顏色則有多種，白的，黃的，粉的，穿行於其間，不一時便被迷了眼睛。與彷彿自地下冒出來的油菜花兒不同，桃花與梨花全都從上往下開放，它們一朵朵一束束地綴滿枝頭，別提有多麼明豔了。

「春至換群物，花開思故人。」許是時近清明，又許是春天本就是一個懷舊的季節，花入眼眸，彷彿風過清波，捲起人們心中的萬千思緒。

值得一提的是，春日裡不只有繁花 ，還有野蔬。馬蘭頭和草籽便是其中的兩樣代表。馬蘭頭幾乎隨處可見，田埂上，桃樹下，甚至於路邊有泥土的地方，都有它們的存在。幾場春雨過後，拎上籃子，拿上剪刀，一會兒工夫就能剪上一籃。炒炒來吃，甚是下飯。草籽也叫苜蓿，可以炒年糕，也可以糟燒，尤以後者最為常見，獨特的烹調方式深受吾鄉鄉民喜愛。一口糟燒草籽落肚，味蕾以及附著於味蕾之上的記憶瞬間被舌尖的鮮美喚醒。

陽曆三、四月，還是食艾的季節。在慈溪市，不拘城市還是農村，幾乎家家戶戶都有裹艾青餃、艾青團的習俗。往年我在家，母親定然早早地忙碌開了，揉粉、摘艾、包裹餃子 或團子。蒸熟後出鍋，咬一口，滿滿都是春天的味道。這滋味，讓人終身難忘。

朋友圈裡還有去山裡挖筍的，有在寺院裡抄經的……總之，等到黃昏，每個人都滿載而歸，並不約而同地曬起了一天的所得。當我看到這些時，夜幕將至，馬路對面荒草叢生的空地裡，蛙聲一陣接著一陣，聒噪又熱鬧。忽然覺得，自己著實辜負了這美好春光。

春光明媚，適合一個人出行，也可以叫上三五好友，找一個有清溪，有野花，有人家的地方，停停走走，走累了就歇息一會兒，吹吹和煦的風，望望四野的景。入夜，可以一起抬頭看看星空、聽聽鳥鳴，像我們年少時那般——人世間的曼妙莫過於此。（寄自浙江）