屹立的史詩——賀蘭山

賀蘭山下西夏王陵。（圖片提供∕李丁）

去寧夏，最想看賀蘭山，因為岳飛那氣貫長虹、蕩氣迴腸的〈滿江紅〉。岳帥雖壯志未酬，卻讓賀蘭山聲名遠播。

賀蘭山若群馬奔騰在阿拉善高原至銀川平原青銅峽之間，縱亙二百五十公里，是中國寥寥幾條南北走向的山脈之一。歷史上匈奴、鮮卑、突厥、吐蕃、蒙古等民族在此放牧狩獵。賀蘭山是農田與草原荒漠的分界線，農耕民族和遊牧民族的分水嶺。西元前272年秦軍擊潰雄霸大西北的義渠戎部落，從此烽火頻起，遊牧族群與農耕族群之間戰亂不斷。中國的大山沒有哪座像賀蘭山這樣充滿金戈鐵馬、血雨腥風，見證著各個朝代在此兵戈相向。

寧夏在烏蘭布和、騰格里、毛烏素三大沙漠的圍堵下，沒有淪為荒漠。賀蘭山阻擋住西伯利亞寒流和騰格里沙漠東襲，攬引了黃河北上並行相依，山河共同創造出中國古代最大的人造綠洲。賀蘭山橫亙於寧夏歷史脈絡深處，最矚目是岩畫、長城、西夏王陵。

歲月失語，岩畫能言

從銀川向西，在蘇峪口北側進「賀蘭口」，撞見我心中的賀蘭山，雄渾壯闊，凜然不可犯。斷崖石壁上鏤刻著數以萬計的岩畫。一千四百年前北魏地理學家酈道元在《水經注》中記載：「河水又東北歷石崖山西，去北地五百里。山岩之上自然有文，盡若虎馬之狀，粲然成著，類似圖焉，故謂之畫石山也。」後代不珍惜這「畫石山」，岩石被炸，石料當建材，許多岩畫不復存在。直到1970年代岩畫才獲重視。

賀蘭口溝谷兩側岩壁上刻鑿著三百多處岩畫。人首像占一半，畫面簡單，長犄角，插羽毛，戴帽；其次是虎狼、牛羊鹿等動物；先民驅趕羊群、手持弓箭、狩獵征戰、跳舞；噴著烈焰的太陽，彎彎的新月，占卜誦經，那是圖騰與祭祀。爬上半山腰，看到一張人面像，圓臉圓眼闊鼻，頭部放射光芒，那是鎮山之神太陽神。時間停滯在一塊塊岩石上，拙樸地記載了先民的社會習俗、生活場景和審美觀，經年累月形成遊牧民族文化藝術長廊，成為篆刻在石頭上的史詩。

賀蘭山岩畫是春秋戰國時期遊牧民族在石崖上留下的，延續到宋元西夏，不同朝代不同文化的人增添新作。我們沿溝谷尋找岩畫，觸摸先民的世界。幾頭岩羊在崖壁上跳躍，公羊頭上長著犄角，像是從千年前走來的山間精靈。對照先民的自畫像，我們的面龐大概還是數千年前的模樣，彷彿從他們到我們只是彈指之間。

謎一樣的西夏王朝

黨項羌民族原居青藏高原東北部，每姓氏自成部落。唐初遷徙到陝西甘肅 ，依附中原王朝。唐末夏州黨項首領拓跋思恭率部參與平定黃巢起義立功，封夏國公，賜李姓。拓跋氏厲兵秣馬藩鎮割據，強大後叛宋自立，廢唐宋所賜李姓、趙姓及拓跋舊姓，改姓「嵬名」。1038年元昊稱帝，以興慶（今銀川）為都，國號「大夏」，領土「東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠」，仿唐宋官制律令，帝位傳十代。

西夏雄踞西北，對壘中原，和宋遼三分天下。宋代賀蘭山是西夏人的天下，讓羸弱的宋朝又恨又怕。岳飛怒髮衝冠立下宏願，要「架長車，踏破賀蘭山缺」。蘇峪口景區「賀蘭山闕」景點立岳飛雕像。也有學者認為岳飛所指是河北磁縣賀蘭山。

元昊暴戾多疑好色。1048年其子寧令哥弒殺親父，報奪愛之恨，一代梟雄歿年四十六歲。成吉思汗四次親征，躍馬揚鞭直指賀蘭山，第四次（1227年）才蕩平西夏王朝。成吉思汗也被黨項人所殺。蒙古人毀滅性報復，屠城殺戮、掘墓焚書，皇陵被毀盜殆盡，全面消滅西夏種族和文化。以銀川為國都的西夏，崛起後又迅疾消亡，是歷史留給賀蘭山最大的謎。

西夏王陵在賀蘭山下，占地五十三平方公里，陵區曾經金碧輝煌，有角樓闕台碑亭、外城內城、獻殿陵台等建築。陵台為塔式，底層墊高，往上層層收小，這在中國陵園建築中別具一格。陵區有九座帝陵，二百五十三座陪葬墓，是中國現存規模最大的皇陵，埋葬著西夏自建國起所有帝王將相，竭力呈現著那個神祕而雄渾的王朝。

走在往昔的西夏王朝道上，來到開國皇帝元昊之泰陵。主建築平面連接成「凸」字形的月城加內城，地面建築完全被破壞，只有神牆、門闕、角台布局隱約可辨。七層陵台只留下孤立的土堆，清晰可見箭簇留下數不清的孔洞。墓室就在陵台正前方。元昊的棺槨就埋在這墓室裡，早已被挖開，屍骨、陪葬品不知所終，大坑裡野樹雜草叢生。

幾座帝王陵蟄伏於賀蘭山邊，陵闕墓塚完全毀壞，賀蘭山的冷月寒風守望著些黃土堆。站在雜草枯黃、沙塵飛揚的西夏陵仰望賀蘭山，近二百年間元昊的兒孫走在這條條山路，直到王朝轟然倒塌，馬蹄聲，吶喊聲，如注的熱血，幽怨的哭泣，都飄散在朔風中。

中國二十四史中沒有留下西夏王朝隻字片語。賀蘭山下荒塚遺陵和寥若星晨的遺跡保守著王朝的祕密。賀蘭山和西夏人命脈相連，可稱其為屬於西夏。

1908年俄國人科茲洛夫進入黑城，野蠻挖掘，殘存的大批西夏文物被運往聖彼得堡。

1970年代，駐軍在此地挖戰壕，發現刻有奇怪文字的碎片。接著專家發現九座帝王陵組成一個北斗星圖案，陪葬墓也按星象布局排列。沉寂千年的土堆重新走進公眾的視線。

參觀王陵西夏博物館 ，探尋西夏祕史，追尋遠古回音。館藏鎏金銅牛、龍紋石柱、西夏文活字版印本、殘碑拓本、書法等出土文物。西夏王朝上承唐宋之餘緒，推崇儒學，信仰佛教；又融匯吐蕃、回鶻、契丹等文化元素，形成以中華文化為核心，別具一格的多元文化。西夏以武立國，出產良弓強駑。夏國劍曾獨步天下，宋欽宗佩戴夏國劍，朝廷授欽差大臣的尚方寶劍也是夏國劍。西夏文字吸收漢字的結構和筆畫，又融入西夏人對語言的理解，乍看眼熟，細視，無一字認識，成了今天的密碼。

宏佛塔是藏傳密宗喇嘛塔，發現西夏唐卡佛像、泥塑木雕佛像、西夏文經版等，證實西夏佛教受藏傳佛教影響。

賀蘭山長城

賀蘭山據長城之要隘，扼邊關之鎖鑰，是草原通往中原的屏障，幾個大山口平時是交通要道，戰時成為兵家必爭之地。北方遊牧政權一旦占據這裡就可逐鹿中原，中原王朝一旦控制這裡便可橫刀大漠。從「秦時明月」到「九邊重鎮」，寧夏有長城一千五百多公里，被不同歷史時期的長城幾乎完全包圍，有「長城博物館」之稱。

賀蘭山上長城蜿蜒，城寨相望，烽燧林立。秦長城位於南部六盤山北。西漢衛青、霍去病揮師北越賀蘭山，直搗匈奴王庭，隨後漢武帝在寧夏大修長城。王維受唐玄宗派遣，慰問守邊將士，寫下「賀蘭山下陣如雲，羽榭交馳日夕聞」，描繪軍情的緊急。在長城關隘之蕭關，目睹夕陽銜山曠野日落，王維滿懷豪情寫下千古絕唱：「大漠孤煙直，長河落日圓。」

明朝三百年從未中斷修築寧夏「邊牆」。賀蘭山口的南北山脊陸續竪起黃土夯築的邊牆，高約八米，牆頂可通車馬。以邊牆為主，與沿線的城堡、烽燧、關隘、壕塹、敵台等設施組成綿延幾百里的立體防禦體系。「半夜火來知有敵，一時齊保賀蘭山」。

賀蘭山長城並非連續牆體，在山峪、峽谷口可通步騎之處修牆建關，也借助天然險阻。賀蘭山在銀川三關口陡然平緩，是阿拉善高原進入寧夏的重要通道。明代從東向西在兩山夾峙的山坳修築的三道關隘最典型。一道關與長城主體邊城相連，向南一直到勝金關二十幾公里，土城牆部分修復。二道關關口無存，山脊上殘留石塊堆砌的墩台。三道關兩側高山對峙，是允許塞外遊牧部落人員進入寧夏的貿易通道，今已無遺址。

長城蜿蜒雄峙在賀蘭山峻嶺峭壁深壑之上，賦予賀蘭山豪邁的氣質，也埋葬了無以計數的白骨。風雨侵蝕，人為破壞，當年刀光劍影、戍守重重的邊防重地早已失去鋒芒，變成殘垣斷壁，最終淹沒於黃沙之中。獵獵西風吹度長城內外，高牆逐漸歸於荒野。昂揚的鬥志、翻滾的硝煙，英雄豪氣消散於風沙之中。長城熄滅了戰火，停止了吶喊，已經「暗淡了刀光劍影，遠去了鼓角錚鳴」。偶爾有一兩段邊牆，遠眺傲然挺立，近瞧遍體鱗傷，讓後人從滄桑裡找尋殘存的尊嚴與昔日的輝煌。