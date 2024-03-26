圖∕黛安

三月十日晚第九十六屆奧斯卡頒獎典禮落下了帷幕。我對這一屆的「原創配樂獎」尤為關心。在五位入圍 作曲家中有一位女性勞拉．卡普曼（Laura Karpman），她曾多次獲得過艾美獎及各種獎項；是女性電影作曲家聯盟的主席兼聯合創始人；2014年成為美國電影與科學學院音樂分會的第一位女性理事。六十五歲的她這次是第一次入圍奧斯卡金像獎。

自1934年奧斯卡獎 設立「原創配樂獎」之後，過了六十二年才有一位英國女性作曲家瑞秋．波特曼（Rachel Portman）於1996年首次榮獲金像獎。1997年和2019年英國的安妮．杜德利（Anne Dudley）和冰島的希爾迪．居茲納多蒂爾（Hildur Guðnadóttir）分別抱走小金人。儘管女性作曲家的成就已經引起了電影界的更大關注，但獲得認可的女性作曲家人數還是太少，能入圍就相當不容易了，所以我特別寄望於這一屆能有女作曲家獲獎，可惜最後未能如願。

自二十世紀初電影工業形成以來，在電影所呈現的虛擬的真實世界裡，音樂是必不可少的。音樂給觀眾帶來了身臨其境的體驗，激烈的情感波動和雲開霧散般的感悟。一百多年發展到現在，電影配樂實際上已融合為電影情節的一部分，並且構成自己獨特的藝術形式。正如名導演詹姆斯．卡麥隆（James Francis Cameron,1954-）所說：「配樂是電影的核心和靈魂。」

電影中出現的音樂一般統稱為電影音樂（Film Music），但若從音樂創作的角度區分，有一類是非原創音樂，即借用了現成的作品，主要來源是古典音樂以及歌劇中精采的詠嘆調等。另一類是原創音樂，即作曲家根據劇情專門譜寫的樂曲，其風格多是古典的，後來流行風格亦在創作中占有一席之地。嚴格地說，這類為某個電影「量身訂做」的原創音樂才被定義為電影配樂（Film Score）。

平時在音樂廳聆聽音樂，沒有場景，全憑個人主觀感受。而在電影院裡，契合的音樂與場景畫面同時隨時間流動，相輔相成，公眾有機會直觀地領悟音樂的美和內涵，欣賞藝術與故事如乾柴遇烈火般在空中飛舞。

這次入圍的作曲家當中又有約翰．威廉斯（John Towner Williams, 1932-），他雄霸好萊塢 樂壇四十餘年，今年九十二歲了還在作曲。他最感人的作品是電影《辛德勒的名單》（Schindler's List）中的主題曲。這個電影太沉重。威廉斯說他在看完片子之後，熱淚盈眶，不能自已。他無法坐在會議室參加配樂討論，他必須出去走一走。回來後他語音哽咽地對導演史匹柏說：「這樣的作品，應去尋找比我更好的作曲家。」史匹柏回答：「我知道，但他們都已去世了。」

毫無疑問，陷入這種艱難的感情之中的作曲家，他的音樂一定是震撼心靈的。這首曲子用「如泣如訴、催人淚下」來形容是不夠的，那琴聲不僅僅是猶太民族無可名狀的哀鳴，它帶著絲絲痛苦的呻吟從奧斯維辛集中營傳出，飄向全世界，也刺傷了歷經各種苦難的眾多群體和人們，讓他們的心淌血。這就是為什麼這部作品永遠位於百大電影配樂榜首的原因。

威廉斯的另一首名曲是1970年《簡愛》的主題曲。這首配曲不僅旋律優美，而且在典雅深沉中蘊藏著一種噴薄欲出的張力：在自尊中尋找精神平等的愛情，從而體現了女性覺醒的浪漫主義核心。

既然說到愛情、浪漫，就讓我們回顧一下相關主題的電影配樂中的經典之作吧。它們大都創作於二十世紀，說它們經典，並不僅僅因為它們天衣無縫地支撐了劇情，而是因為它們極其豐富的感情和深刻的內涵，撞擊到了人類的靈魂，讓人聽了會有大哭一場的衝動。

在眾多這樣的電影中，令我在情感的漩渦裡無法脫身的一首配樂是電影《齊瓦哥醫生》（Doctor Zhivago）的主題曲。作曲家是法國人莫里斯．雅爾（Maurice-Alexis Jarre, 1924-2009）。配合波瀾壯闊的史詩級電影，樂曲淒美絶倫，協助劇情昇華到更高的層次：在世界變得殘忍無情時，貫穿苦難的是愛情。當禍從天降、無處藏身時，守護住自己的心靈。那種唯美的藝術衝擊力將並不如煙的往事又推回我眼前，讓我久久難以釋懷。所以BBC說《齊瓦哥醫生》是那種每個人在他的一生中都需要感受一次的影片。

另一首經典是1970年電影《愛的故事》（Love Story）主題曲，最好聆聽原聲帶，讓每一個和弦都敲擊震撼在心頭，心裡難過得無藥可治。曲中當音符突然爆發出強音時，我的心一下子碎了，這一刻我體驗了對青春強烈的感受和對大學生活的追憶——在那時，我們為了搶回失去的十年而「瘋狂」地念書。

《教父》電影中的一首配樂，後來被填詞，名為〈柔情輕訴〉〈Speak Softly Love〉。作曲家是尼諾．羅塔（Nino Rota）（1911-1979），義大利人。曲子具有濃郁的西西里色彩。那刻骨銘心的愛，攜帶著喜悅和傷感的眼淚，向地平線延伸貫穿，無遠弗屆。

尼諾．羅塔的另一傑作是1968年英義合拍的《殉情記》（Romeo and Juliet）的主題曲。聽聽那宣洩在琴弦上的渴望吧，從纏綿不盡的訴說，到對天發誓的矢志，那擁抱對方的衝動有多麼強烈，日夜思念有多麼痛苦。在燃起愛情的熊熊烈火之後，不惜將生命燒成灰燼。有意思的是，我在哥本哈根街頭、柏林地鐵和蘇黎世機場都曾碰到藝人演奏這首小提琴曲。我駐足聆聽，不忍離去。

淒美雋永的經典配曲還有不少，像《鐵達尼號》（Titanic）和《似曾相識》（Somewhere in Time）中的配曲都會在聽者的內心的海洋掀起風浪。大部分抒發愛情的配曲有一個共同點：就是它們在器樂配曲問世後，馬上就被填詞，化身為膾炙人口、國際流行的動人歌曲。

好萊塢電影配樂能夠產生震撼音響的原因之一，就是使用了龐大的管弦樂隊，有的樂隊規模不下百位樂師，需要時更加上百人合唱團，絶不輸給音樂會的交響樂團。我的幾個演奏家朋友就參加了這種銀幕後的交響樂隊。不過現代電子合成配樂、電腦技術、及各種時尚音響的出現，亦極大地影響了電影配樂的創作和製片。

觀看電影是一個雅俗共賞的時刻，大眾與小眾的匯合。尤為神奇的是，電影配樂令經典音樂和流行音樂的交集成為可能。膠片停止之後，配樂的生命仍可在音樂界中延續，有些曲子漸漸遠離電影情節，開始了自己獨立的生命，成為世界名曲。

聆聽電影配樂，既是在品嘗別人的故事，也是為自己的生活配樂，生活在電影配樂中肯定會讓你的人生更加絢麗多彩。（寄自加州）