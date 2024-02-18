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繁花落盡見真淳

真夏

2024開年以來，一頭掉進《繁花》叢中，久久爬不出來。從小看日劇長大的我，年過三十後，轉投入集數長、題材廣、口味重的韓劇的懷抱。原本以為很難再有另一個路數的亞洲劇可以吸引得了我，沒想到步入哀樂中年的我，還是被當年文青時人人膜拜的王家衛導演再度收服。

不知是我多了一些人生歷練，還是導演精雕細琢的鏡頭、與百轉千折的故事多了些人間煙火，身為觀眾，可謂是非常奢侈且幸福地一路看了長達三十集的王家衛電影。《繁花》的視覺饗宴華麗似錦，不在話下，王氏獨樹一格的劇情蒙太奇式跳躍，也因為電視劇的長度而變得容易理解。全劇圍繞著男主角寶總與身邊三個女人的故事，在夜上海這條紙醉金迷的黃河路上展開。其中有大時代的洪流滾滾，也有小庶民的愛恨情愁；有上一分鐘遍地黃金、下一分鐘血流成河的股市，也有山珍海味比不過的一碗家常排骨年糕，與金銀財寶買不到的人間情義。說穿了，誰的人生不是在錢關與情關交織的密網中苦苦掙扎，怎麼破關，只能各憑本事。但在《繁花》中，不論是誰應該都能被其中某個劇情的切片擊中，以為鏡頭中演繹的是自己雜沓、經不起細想、卻依然每日努力摸石頭過河的人生。

必須一提的是背景多首膾炙人口的經典歌曲；姜育恆、王傑、Beyond、還是王靖雯時期的王菲……。那些歌詞牢牢暗示與串連了劇情走向，可謂畫龍點睛，也可視為導演向香港或向那個逝去年代曾經的風華致敬。驚訝的是六、七年級如我，即便已經數十年沒回味那些經典歌曲，但前奏一下，依然能夠不看歌詞就完整唱出整首。果然有些事物雖然看似無形，其實早就牢牢地被刻在心裡身體裡，一切都是我們如何走到今日的軌跡，只等著在某個劇情或鏡頭的反射中，被理解、被看見，交會時互放出光亮，而那應該就是身為觀眾最幸福的時刻。（寄自加州

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