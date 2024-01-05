冰島有名的熱狗亭，吸引來此的各國遊客。（典樂．圖片提供）

位於北極圈邊緣的冰島 ，除了夏季，其他時節多半是冰天雪地。極地的夏天，晝極長夜極短，一早起來玩到晚上九點、十點，天色仍然大亮，一天之內可以盡量多跑幾個景點，所以我們選擇七月下旬去冰島。

早上九點多飛抵冰島首都雷克雅維克（Reykjavik），出了機場，一陣刺骨寒風吹來，我趕緊穿上羽絨衣圍上圍巾。冰島夏天平均氣溫在攝氏五度到十五度之間，我們到的那幾天因為位於首都附近的火山爆發，火山灰遮天蔽日，陰霾造成白天的氣溫大多低於十度，比氣象預報來得寒冷。

在機場與華府來的兩對好友會合，辦好租車 ，一行六人直奔首府市中心。到預定的旅館寄存好行李，已是近午時分，這時我們六人都已飢腸轆轆，第一要務就是找個地方吃午餐。

來到冰島前，三家人都上網做了功課，得知雷克雅維克有家很有名的熱狗店Bæjarins Beztu Pylsur，於是按址找到了這家店鋪。這家熱狗店稱不上店鋪，實際上像座賣票亭，亭外有露天桌椅，供食客就近享用熱狗。這家小店生意興隆，永遠大排長龍。我們三位太太下車排隊買熱狗，三位先生開車去找停車位。小小的熱狗店中只有兩位女士在工作，她們戴著手套動作嫻熟，一手取出烤箱中的麵包，撒上烤洋蔥碎末，夾上剛出爐的熱狗，一手擠上一條褐色的醬料再擠上一條乳黃色的醬，三兩下做成一條熱狗麵包又迅速包好，三條裝一盒，交到客人手上。買好熱狗，我們都不想在寒風中露天吃午餐，於是坐回車中享用。

那熱狗麵包果然名不虛傳，六人皆讚不絕口，齊認為是生平吃過最好吃的熱狗。原本還懷疑不過就是條熱狗嗎，怎會名聞遐邇呢？先說這條熱狗，乃是用羊肉為主加入豬肉與牛肉混合製作而成，肉質緊密鮮嫩，腴美異常，完全沒有腥羶味。再說那兩條醬，褐色的是番茄醬加蘋果熬製而成故而稍帶甜味，那乳黃色的據說是美乃滋加芥末，澆在熱狗上，肉與醬融合在一起，吃來極美味。下面墊的洋蔥粒，酥脆焦香，搭配起來更是相得益彰。再加上麵包用的又是上品，一口咬下去，那滋味真令人驚豔。我一口氣吃了兩條熱狗麵包，沒料到剛到冰島的第一頓就把自己給吃撐了。

不要小看這熱狗亭，此地只是門市部，熱狗及醬料的製作和麵包的選取，才是生意興隆的根源。這家熱狗店成立於1937年，目前已發展到九家分店，四家在首都城裡，另外五家分散在附近的城鎮。老闆自己有食品工廠製作熱狗及醬料，然後發送到各個分店行銷。配方祕不外傳，從祖父創業，代代相傳，如今已傳到第三代，由孫輩經營。

2004年8月柯林頓造訪我們光臨的這家熱狗亭，他給予很高的評價，從此吸引了更多顧客大排長龍。2006年英國《衛報》將這家熱狗亭評為歐洲最佳熱狗攤及最好吃的熱狗，從此更是聲名大噪，成為到冰島的遊客們必定打卡之地。

島嶼的地形中間大多是高山，沿海四周是平地，冰島亦然。冰島的許多座高山上還覆蓋著大冰原，人跡罕至。旅遊的景點多在沿海的平原上。由於山頂上的冰雪不斷地融化，雪水自山岩間流下，遇到陡峭的山壁則見飛瀑直瀉，遇到斜坡則成澗間流泉，雪水流到山下在沿海的平原上形成條條溪流，滋養著大地上的野花與青草。驅車在環島公路上，只見處處芳草鮮美，一片青翠上點點白羊低頭吃草。原來冰島的牧民在夏天可以自由放養綿羊，牧場主人只要在羊身上做好標記，便可找處草原放養，主人隔三差五開車來巡邏數數羊隻沒少就好，平時並沒有人來牧羊。冰島夏天的氣溫正適合怕熱不怕冷的綿羊生存，生態自然環境得天獨厚，因此羊肉的品質格外鮮美。

離首府一百八十公里以南的維克鎮（VIK）是冰島南海岸最大的一座小鎮，冰島人口稀少，即使是南部名鎮，人口只有三百多。那附近亦是火山區，一路上常見山谷間熱氣蒸騰，也偶見岩石間突然有一股地熱噴出。火山噴發 出的灰燼染黑了那裡的沙灘。火山噴出的岩漿凝結成火成岩，經過常年的風劍霜雕形成各形各狀的玄武岩柱，黑沙灘的海水中便立著許多造型美麗的玄武岩。

我們一路玩賞風景，到達維克鎮已是晚上八點。小鎮上只有一家超市，超市內除了賣食物百貨，還附設有一家餐廳。來到此地，別無選擇，只能將就用餐。驚喜的是，菜單上有羊肉湯、烤羊排、炸鱈魚等，皆是聞名的冰島名菜。我們一一點來品嘗，羊肉湯滋味不錯，尤其在天寒地凍中喝上一碗熱騰騰的肉湯，頓覺一股暖流散到四肢百骸，全身都溫暖了。羊排烤得稍老，滋味也平平乏善可陳。但炸鱈魚非常好吃，魚肉新鮮細嫩，裹的麵粉亦恰到好處，入口香脆鮮美，吃得我們心滿意足。

冰島寒冷，除了捕魚養羊，無法墾殖種地，看不到農場果園，所以那裡的蔬果非常昂貴。但在雷克雅維克以東一百公里的雷克霍特（Reykholt），有一座番茄農場（Fridheimar）。那裡的番茄並非露天養殖，而是養在暖房內。農場有十幾座暖房，每座暖房大如超市，番茄的品種繁多，有大有小，除了販賣新鮮番茄也附設餐廳，以番茄濃湯馳名。由於好奇，我們無論如何也要去喝一碗番茄湯。

從首府市中心到農場可從一條環形公路來回，這條環形公路繞經冰島最著名的風景區——黃金圈。景區中有國家公園、溫泉地熱、火山湖，以及冰島最有名的黃金瀑布。我們一早出發在國家公園裡尋幽探勝，觀賞了黃金瀑布，看過地熱噴泉，快馬加鞭趕到番茄農場已過了下午四點，餐廳已結束營業。幸虧農場照常開放參觀，這座暖房中種植的是櫻桃小番茄，一排排高大的木架上爬滿了番茄藤，小番茄結實纍纍有如串串葡萄。一位好友一馬當先搶到門市部買了三盒小番茄，送給我們每家一盒，他說：「喝不到番茄湯，好歹嘗嘗冰島的新鮮農產。」

我們望著收攤的餐廳頗覺遺憾，工作人員告訴我們，餐廳雖然關了，後面的酒吧裡仍有番茄湯賣。我們聽了喜出望外，經他指引順著石子小徑找到了後面的酒吧。我們先點了起司盤當開胃小點，搭配番茄啤酒，再點了番茄濃湯及麵包，最後點了起司蛋糕當甜點。起司盤上的各色起司不管是羊奶起司或牛乳起司都與在美國吃的並無二致，番茄啤酒有一股濃濃的番茄味確是別有一番風味。番茄濃湯上漂浮著兩片羅勒葉，紅湯綠葉倒也好看。吃不出湯中放了什麼樣的調味料，但滋味相當不錯，麵包也非常好吃，不枉我們跋山涉水而來。一碗濃湯搭配著麵包吃完，齒頰留香，回味不已。