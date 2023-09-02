吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（下）

人們也提到，吳健雄在二戰中參加美國製造原子彈的「曼哈頓計畫」，其實她因為當時不是美國公民，並不能參與國防計畫，不過她的一項科學實驗，確實幫忙解決了原子分裂反應過程中的一些難題，提前結束了第二次世界大戰。

當時四十四歲的吳健雄，一位一路走來，曾經飽受性別歧視 的女性科學家，終於以傲人的成就，獲得舉世的尊崇。

在那個年代，歐美的科技與文化雖然蓬勃發展，但傳統上還是歧視黑人、亞洲人、女性及猶太人；物理學界則幾乎由男性壟斷，許多名校的教授清一色是男性，女性科學家即使研究成績再突出，也很難爭到一席之地。

面對不友善的工作環境，吳健雄冷暖自知。但是激烈的不理性抗爭或出言不遜，都不是對抗大環境的最好方法；因此，她窮盡一生的心血，以輝煌的成果立下女性科學家的典範。

吳健雄在演講中曾說：「微小的原子、數學符號或生物遺傳分子，難道對男性或女性也會有不同的偏好嗎？」

吳健雄為什麼未能與楊李二人共同獲得1957年的諾貝爾獎 ？直到現在仍眾說紛紜。但她本人從未作出任何評論，只是在給1988年諾貝爾獎得主史坦伯格的祝賀信上寫道：「儘管我從來沒有為了得獎而去做研究，但是，當我的工作因為某種原因而被人忽視，依然是深深地傷害了我。」

吳健雄的兒子袁緯承曾說，他的母親希望自己的研究「不言自明，有目共睹」。

1944年起吳健雄進入美國哥倫比亞大學，直到1980年以物理普平講座教授退休。

1975年，吳健雄成為美國物理學會有史以來的頭一位女性會長，同年獲得美國總統福特在白宮授予她的國家科學獎章，這是美國最高科學榮譽，1978年在以色列獲得沃爾夫獎。

1982年，受聘為南京大學、北京 大學、中國科學技術大學名譽教授，是中國科學院高能物理研究所學術委員會委員。

1997年2月16日，吳健雄在紐約病逝，享年八十五歲。遵照其本人遺願，袁家騮親自護送吳健雄的骨灰回大陸，安葬於蘇州太倉瀏河。吳健雄的墓園在她父親手創明德學校園中紫薇閣旁，墓體由貝聿銘任設計顧問。她的墓誌銘最後說：「她是卓越的世界公民，和一個永遠的中國人。」

《吳健雄傳》的作者江才健認為，吳健雄「是老派的人，總是說不要寫我，有典型的中國人的謙虛和低調」。

「但在接觸中我感受到吳健雄是一個個性很強的人。她有很強的成就動機，不是一個輕易退讓的人。」

吳健雄曾對江才健說：「中國人總愛稱我是中國的居里夫人，好像對我了不得，對我恭維了，其實對我並沒有恭維。」

江才健認為：「吳健雄和居里夫人雖身處不同的世代，但是以研究的深度和影響的範圍來看，吳健雄對於物理科學的重要性，無疑是更勝一籌的。」二十世紀一些重要的物理學家也都持這種看法。（下）