文學對電影的影響到底有多大？

孫博獲得近十項劇本獎，圖為部分獎狀。（孫博∕提供）

記得是2005年的夏天，著名導演吳天明邀請我撰寫電視劇本，使我受寵若驚。但我坦誠告訴他從未碰過劇本，他說讀過我的長篇小說《回流》，故事編得不錯，也有畫面感，並認為我有能力直接寫劇本。《回流》被喻為中國第一部表現「海歸派」回國創業的長篇小說，也是我的第三部長篇，中國青年出版社於2002年底推出後轟動一時，著名的《小說月報》轉載，上海電臺改編為廣播劇，上海電影集團還買斷了影視改編權。

吳導是中國第四代導演的傑出代表，執導的《老井》《人生》《變臉》等斬獲多項大獎，曾任西安電影製片廠廠長，培養出張藝謀、陳凱歌等第五代導演。吳導的眼光是獨特的，他的話給了我莫大的自信，我被趕鴨子上架，悄悄「觸電」了。從此，在創作小說的同時，開啟了編劇生涯，迄今已撰寫了四部電影劇本、兩部電視連續劇，有的已搬上銀幕，還獲得了海內外近十項劇本獎。

如今回過頭來看，吳導當年沒有「看走眼」；我多年的筆耕也沒讓他老人家失望，可以告慰他的在天之靈。其實，吳導看中我寫劇本的潛力，除了我能駕馭長篇小說外，跟我會畫一點兒畫有關，也隱隱道出了文學對電影的影響。」

自從電影誕生以來，文學作品一直是電影創作的重要源泉。首先，文學作品為電影提供了豐富多樣的故事情節。許多經典文學作品都具有扣人心弦的故事，很適合被改編成電影。例如，弗朗茨 ·卡夫卡的小說《變形記》被改編成電影，通過電影的圖像和音效，再現了小說中主人公被變成甲蟲的恐怖場景。而著名導演彼得·傑克森的《魔戒電影三部曲》，通過精湛的視覺特效和巨大的製作投入，將原著作者托爾金的奇幻世界、史詩般的冒險完美地呈現在銀幕上，深受觀眾的青睞。

其次，文學作品為電影提供了豐富多彩的角色。文學作品中的角色富有複雜的內心世界和獨特的個性，這些角色通過演員的表演得以呈現。比如，J.K.羅琳的小說《哈利·波特》被改編成了系列電影，觀眾通過電影中的演員和角色，更加直觀地感受到了小說中角色的魅力和情感。另外需要注意，文學作品中的角色也可以被改編和重塑，為電影創作帶來新的視角。例如，查理斯·狄更斯的小說《雙城記》被改編成了多部電影，每一部都有不同的演員陣容和角色詮釋，但都能夠在電影中體現出小說中角色的複雜性。

第三，文學作品為電影提供了深刻的主題和思索。文學作品常常探討人類的生活、情感和價值觀，這些主題可以通過電影的形式更加生動地展現出來。例如，喬治·奧威爾的小說《一九八四》被改編成了多部電影，通過視覺效果和音樂，生動地展現了小說中的反烏托邦社會和對權力的控制。觀眾通過電影中的畫面和演員的表演，更深刻地體會到了小說中探討的政治壓制和個人自由的主題。

第四，文學作品為電影提供了豐富的背景和文化元素。文學作品往往與特定的歷史背景、地域文化緊密相連，通過將這些元素融入電影中，可以增強電影的真實感和觀眾的代入感。例如，列夫·托爾斯泰的小說《安娜·卡列尼娜》被多次改編成電影，每一部都試圖再現十九世紀俄羅斯社會的風貌和文化氛圍，通過服裝、道具和建築等方面的再現，營造出獨特的歷史背景。

此外，文學作品對電影的影響還體現在創作的跨文化交流。世界各地的文學作品可以通過電影跨越語言、文化的障礙，傳達獨特的價值觀和文化特色。比如，日本作家村上春樹的小說《挪威的森林》被改編成了電影，不僅將小說中的故事帶到了全球觀眾面前，還傳達了日本文化和情感的獨特氛圍。

總體來說，文學對電影的影響是多方面的。它提供了豐富多樣的故事情節，深刻的角色和主題，啟發了電影語言和敘事手法的創新，豐富了電影作品的情感表達和人性探索，同時還為電影帶來了跨文化交流的機會。這種文學與電影的共生關係，不斷地推動著兩種藝術形式的創新，為觀眾帶來更加豐富的視聽盛宴。