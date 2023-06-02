青春期看了場美國電影，即被其中逶迤綿延的「靡靡之音」所迷倒，又為其中燈紅酒綠的「腐朽生活」所誘惑。八○年代，國門大開，中國劇變。我心中生出強烈欲望，想去那個被政治老師描繪了很久的水深火熱的國度看看，領略其中水深火熱的力道。

大學畢業後，在杭州政府機構裡吃了幾年大鍋飯，無憂無慮，卻平淡無聊。於是，不服平淡，抗拒無聊，一邊上班一邊把托福等考完。隨著一封封申請信寄向大洋彼岸，我做起了白日夢。漫長等待時，驀然想起倘若白日夢實現，真去了美國，無親無故，連話都說不清、聽不懂，怎麼生存呢？

鐵杆哥兒們志強說：「要不跟我學學太極拳？一些美國人滿喜歡的，萬一去了可教他們，既健身 ，又掙飯錢。美國人搞不清你的水準，手舞足蹈就好。好比他們來這裡教英文，信口開河，無論說什麼，只要我們聽不懂，都認為是真貨。」

我於是跟著志強練太極拳。他科班出身，二十多歲在省運會上獲得太極拳第四名。下班後，我們在塵土飛揚的足球場上衝殺一陣後，或在單位庭院，或在西湖邊，沐清風，隨柳浪，耐著性子，緩緩地擺出「白鶴亮翅」、「斜飛」、「雲手」等招式。湖畔習拳的多為老人，我們年輕的面孔血脈賁張，映紅湖光山色。望著款款的綠水，搖曳的桃花，覺得生活好美。

練至第三年，「天上掉下個林妹妹」，我終於收到了一紙錄取書。我簡陋的行李箱裡，疊進了志強送的他的比賽服，準備遠赴波特 蘭學習最先進的應用免疫學。學費免除，外加一個月二百元的實驗室打工費。於是每日除了上課，便是刷洗瓶瓶罐罐，分裝包好倒掉實驗垃圾。當時我住在馬來西亞來的華人系主任的巨大別墅裡，金秋時節，常在戶外綠茵上練習志強認為學得不錯的招式，偶爾引來不知底細的美國人駐足。我遠眺海灣藍水，近看七彩秋葉，雲手之間，覺得生活好美。

可惜好景不長。幾個月後，帶去的幾百美元無法抵禦生活的索取。系主任給我又找了一份校園工作，給違章車輛開罰單，幹了一天，即被辭退。主任安慰，可能不讓學生在校園裡打雙份工吧。我推測是語言不過關，未能精準理解老闆分派的任務。有一陣，我把Lawyer（律師）聽成「老爺」，把Jesus（耶穌）聽成「急死死」，把Tomato（番茄）聽成「他媽的」，一不留神，以為美國人也會中文國罵。

即將彈盡糧絕時，心中呼喚耶穌，真的急死死，惶惶不可終日，生存成為頭號難題，痛解了何為「水深火熱」。元旦時主任家舉行聚會，我穿上志強的比賽服，以太極拳湊節目。原本我打拳時喜歡配著盲公阿炳的〈二泉映月〉，此刻主任的小女兒找出練琴用的舒伯特〈小夜曲〉，打開音響，音符隨月光飄搖，曲終拳止，中西合璧，贏得幾十位中美來賓的歡樂掌聲。

一位美國女士走近打招呼，讓我大吃一驚。我說，你不會是我在杭州認識的蘇珊吧？她說，正是我。幾年前蘇珊在杭州的大學教英文，我在校園裡認識了她，直到她消失的那天，也沒搞清她來自美國哪個地方。沒想到波特蘭竟是她的故鄉，異國重逢舊識，感嘆人生的奇妙，世界的狹小。

猶太人蘇珊和系主任來自台灣的太太莎莉，得知我經濟拮据，便悄悄地為我操辦了一個太極拳學習班。一頭長髮、凌空飛腿的廣告打出之後，竟來了二十位左右的美國人報名。於是她們租了大學健身房中的舞蹈室，我也成為太極拳「師傅」，開始了神奇的授拳之旅。

教課前夜，翻出帶來的中英文太極拳書，細細琢磨如何闡釋象形又寫意的招式。起勢時，舞蹈室的巨大落地鏡子深處，對映出我帶領一群老美慢悠悠地轉來轉去的步伐，反射著我結結巴巴的英文講解，白鶴亮翅的一瞬，彷彿在圓夢。想起去年我還在杭城到處找老外練洋文，現在身後跟著一群老外，支起耳朵聽我的洋涇浜。角色轉換之快，幾乎不真實了。

白雪皚皚中，同學布萊恩於黃昏的課後，用白皮卡將我送到健身房教課。收勢後，下班的蘇珊為舞蹈室上鎖，夜幕裡再開她的小黑車送我回家。為了讓我能活下去，這些善良的人們不辭勞苦地默默付出，令我永生難忘。

兩個月的學習班結束，我拿到五百元，幸福得快要跌倒！那時我的生活費控制在每天兩美元，過期食品是常客，這筆資金足夠我八個月的飯錢。為了慶祝，當天去超市放縱一下，用一美元買了一瓶可口可樂，那是我到美國五個月後第一次喝可樂，平常都是看著超市架子上的汽水，咽咽口水，回家喝自來水。

憑藉這筆「學費」，熬到第二學年，系主任申請到更多經費，給我和布萊恩足夠的教學助理工資，月薪五百，從此我活在脫貧的幸福中。我卻不敢得意忘形，仍然精打細算，生活費升到每日三美元，超市裡最便宜的食品仍是我的最愛。

或許太極拳賦予了使命，莎莉的朋友邀我到小學表演。穿著志強的比賽服，我為美國小孩演示一齣中華文化真人秀。給小傢伙們解釋「白鶴亮翅」的內涵，其難度明顯超過成人。大部分小孩第一次看到真人穿著很酷的飄飄的真絲白衣白褲，在教室裡對著空氣呼風喚雨，他們誤以為這番比劃就是「中國功夫」，一再懷疑其打架能力。表演完後朋友在泰國 餐館請我吃了一盤泰國炒河粉，又酸又辣，橫掃味蕾，直搗我轆轆饑腸。這盤河粉之鮮美，讓我思念至今。當年以我的預算，即便一碗普通的河粉，也頂我好幾天的飯錢，再美味，也是不敢消費的。

待到秋葉又紅時，蘇珊找我，稱上次的學員反應好，能否再開一期？我求之不得。於是蘇珊忙前忙後，在離主任家不遠的民宅租了一間屋子，作為練習場地，我一陣小跑即可抵達。學員中，有一位老人坐輪椅而來，每次笨拙地從車中上下，吃力地搖著手柄進出，在屋子裡極其認真、極其賣力地學習「白鶴亮翅」。這是我第一次看到學員用焦渴的眼光看著我，彷彿我能拿出什麼怪招絕技，讓他甩開輪椅、大步生活。

課程結束後，有學員期期地問：明年還有嗎？

沒有了！明年我就畢業了。我將身著志強的比賽服，離開波特蘭，飛向美國大地的下一站，開啟新的漂泊。或許是紐約、或是新澤西、或是馬里蘭、或是西雅圖……或許再度掙扎於水深火熱，或許瀟灑地雲淡風輕。無論何方，無論甘苦，那註定是一段新的跋涉、新的求索和新的征服。（寄自華盛頓州）