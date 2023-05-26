民國海上書壇逸事掠影

不作溫飽計，歡然金石交。（黃一知∕提供）

1843年上海開埠之後，全國各地文化人士大量移民上海，逐漸發展成了中國的文化中心，也成為中西文化交流的前沿。到了民國時期，西方藝術在上海迅速發展。同時，因為大量書畫篆刻家移居，傳統的書畫篆刻藝術也進入了一個輝煌的新時期。兩種文化交相輝映，使得上海在民國時期成為中國主要的藝術中心。

清朝中期，碑學興起。碑學是清朝藝術方面的一次革命，是以復古為名的創新潮流。即使以臨碑為名義的作品，也常常呈現完全不同於原碑的全新風格。碑學的發展形成了金石氣這樣一個美學新觀念，把書法繪畫篆刻在美學上統一了起來。藝術史家和書法家白謙慎稱碑學為中國藝術界的文藝復興，我很贊同。民國時期，碑學依然是上海書畫篆刻藝術的主流，而且得到了進一步的發展，達到了一個高峰。

我祖父黃葆戉清末從全閩師範學堂畢業後，到上海法政學堂讀書。畢業後曾在安徽任教，之後又回到福州，任福建甲種商業學校教員、監學以及福建省公立第一圖書館館長等職。1922年他從福州移居上海。開始時以鬻字為生，1923年受聘擔任《中華新報》副刊〈文苑〉主編。從1925年起，擔任商務印書館美術部主任，並曾任上海美專國畫系主任和上海大學教授。抗戰期間他辭去商務印書館職位，重新鬻字為生。和很多當時的上海書畫篆刻家一樣，他一直在研究和實踐碑學金石氣的美學觀念。有一副他用隸書寫的對聯「不作溫飽計，歡然金石交」，可以佐證他和當時上海書畫篆刻界對金石的推崇。

祖父在上海期間，和很多上海的書畫篆刻家以及文化界人士有密切來往。其中書畫篆刻家有吳昌碩、鄭孝胥、章一山、黃賓虹、王一亭、商笙伯、姚虞琴、童大年、吳待秋、丁輔之、王福庵、張善孖、譚澤闓、鄭午昌、吳湖帆、張大千等，其他文化界人士則有高穎生、章太炎、高夢旦、陳叔通、李拔可、李根源、周梅泉、鄭振鐸等。祖父留下了很多和他們交往的書信、詩稿以及書畫篆刻精品。

吳昌碩19世紀晚期到上海當差，民國時期長期定居上海，直至1927年去世。他是晚清和民國時期碑學在上海的代表性人物。書法上他最重要的貢獻是形成並發展了強烈新風格的石鼓文，而以石鼓文筆法和篆刻刀法入畫，深刻影響了中國畫之後的發展。祖父到上海之後不久便認識了吳昌碩，很快成了忘年交。

從定居上海到吳昌碩去世的短短幾年內，祖父和吳昌碩的來往相當密切。1922年，祖父請吳昌碩題了「青山農生壙」的墓碣，青山農是祖父的號。上世紀90年代，這幅吳昌碩題字終於鐫刻在上海福壽園黃葆戉墓上。1923年3月13日，祖父在一則日記中寫道：「缶廬年內來寓，見余案上隸書一紙，極口稱讚，謂海上太夷外，即我為第二人。立索余補款袖去。聞是晚到書畫會出示多人。」缶廬為吳昌碩的號，太夷則是鄭孝胥的字，而書畫會應該是指海上題襟館書畫會，當時的會長是吳昌碩。祖父一個室名為「破盋龕」，吳昌碩題名並作跋。祖父字藹農，吳昌碩專門為祖父寫了一首〈題黃藹農破盋龕圖〉的五律詩：「破矣盋難拋，人猶等系匏。半禪彈指佛，一把蓋頭茅。大海驚鼇立，通衢競虎虓。寥寥松柏外，珍重歲寒交。」

1925年，當時是西泠印社社長的吳昌碩，請祖父用篆書寫了「三老石室」大門兩側的對聯：「競傳炎漢一片石，永共明湖萬斯年。」吳昌碩去世前，祖父請他為自己畫贈高潁生的「環翠樓圖」題字，這應該是吳昌碩生前最後的題識。1927年11月27日吳昌碩去世，祖父深感悲傷，專門寫了12字對聯悼念吳昌碩：「珍重歲寒交，破盋不空傷絕筆。分明天上去，散盤何處乞題詞。」上聯是指吳昌碩所寫五律詩〈題黃葆戉破盋龕圖〉。下聯寫的是一件憾事：陳寶琛在吳昌碩去世前寄來清朝內務府「散氏盤」拓片，讓祖父請吳昌碩題跋。吳昌碩答應了，但因病無法動筆，沒有完成題跋。陳寶琛和祖父都深感遺憾。

鄭孝胥是1911年定居上海的，他當時已是極富盛名的書法家。到上海之後，很快成為上海文化界的領袖人物。鄭孝胥和祖父是福州同鄉，但長祖父二十多歲。祖父1921年到上海時，拜訪過鄭孝胥。回福州後，又常有書信來往，祖父還給他寄過龍眼和印章等。祖父到上海定居後，鄭孝胥和吳昌碩等人一起為祖父訂了鬻字的潤例，對祖父在上海的發展也提了很多建議。

1923年6月21日《中華新報》經理殷鑄夫和主筆張季鸞上門邀請祖父擔任《中華新報》副刊〈文苑〉主編。第二天，祖父特意去鄭孝胥處，告知此事，並徵求他的意見。在這一日(6月22日)的日記中，祖父寫道：「到海藏樓報告《中華新報》事。海藏極代為滿意，且允幫忙搜集材料，謂上海報界不易加入，萬勿疑慮，與鬻字又不相妨也。囑我將稿送與過目，並囑到梅泉處索詩彙登。」海藏是鄭孝胥的號，海藏樓指鄭孝胥住處，梅泉指周梅泉。

周梅泉是經營工廠和房地產的實業家，也是當時中國最有名的集郵家。他寫詩繪畫，所以鄭孝胥讓祖父向他徵稿，我家也有他畫的扇面。他還對數學極有興趣。他的三兒子周煒良和陳省身、華羅庚一樣，是那個年代世界上一流的華人數學家，但在中國一直不為大眾所知。我在復旦數學所讀碩士時就在一些复幾何的專著上學過他的基本定理，後來知道了更多他對數學做出的重要貢獻。但直到最近幾年，才知道他是周梅泉的兒子。

1923年7月1日，鄭孝胥在日記中記載：「黃藹農入《中華新報》，寄來報一份。」據此推斷，祖父主編的〈文苑〉副刊，應該是在1923年7月1日正式創刊。1923年7月21日，《中華新報》另一個文藝副刊〈創造日〉正式創刊，郁達夫發表了〈創造日宣言〉。兩個基於完全不同文學觀念的文藝副刊，於同一個月在同一份報紙創刊，彰顯出100年前上海社會的多元和自由。

（黃一知，美國羅格斯大學數學教授。北美中國書法家協會會長，上海書法家協會會員，上海中國書法院海外名譽院士。）