琦君阿姨住在新澤西州時，常常和我煲電話。我非常佩服她對人的熱忱，受她影響，我對朋友也十分上心，常常能幫忙的就幫忙。曾受人之託幫忙辦大型文學年會活動，我全力以赴，一一做到。沒想到此人得手後變臉像翻書一樣快，沒有一聲謝謝。我才驚覺朋友分成善良和善於利用人兩種，對後者要警覺地保持距離，才算有活得通透的智慧。

人和人的相處，是一門學問。不同的關係有著不同的距離，適度的距離會產生親而有間、和而不同的舒適感。如何遠不孤單、近不受傷，君子之交淡如水，大路朝天各走一邊，剛剛好的距離，保持新鮮感，算是善於處理人際關係的高手。就像森林裡的樹木之間，為了彼此都能順利地長成大樹，要有適當的距離。哲學家叔本華曾經借用刺蝟的行為來解釋人相處兩難的困境，人與人之間的關係，就像互相取暖的刺蝟，靠得太近，彼此都會受到傷害，距離合適，才能感受到相處中的美好。連孔老夫子也說：「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨。」人的許多煩惱源於人際關係，要掌握好與人相處的距離。

人生如尺，要有度；感情如面，別越界。保持距離就是互相尊重對方獨立人格的覺悟。親人間，距離是一種尊重；朋友間，距離是愛護；同事間，距離是友好；陌生人間，距離是禮貌。

在擁擠的大城市裡，人們搭乘客滿的電梯或擁擠的公車，最不舒服的是無法保有私人空間，大家都不喜歡和他人目光直接接觸。我曾經參加2010年的上海世博會，第一次被排隊沒有空間嚇到，為了防人插隊，幾乎是前胸貼後背、挨著前頭的人，甚至伸出手抱著。長期在美國生活的我們無法接受和陌生人無間隔，但是不這麼做，會莫名其妙馬上冒出一個人理直氣壯地插在你前面。

如今人與人之間情感交流可以藉著科技，透過手機 、網路和社群媒體，來建立情感的聯繫，拉近人與人之間距離，天涯海角有了手機打開視頻，能填補古人的遺憾，不再感嘆「欲寄彩箋兼尺素，山長水闊知何處」、「遍插茱萸少一人」、「明月不諳離恨苦」，握有手機，馬上靈犀一點通。

「保持距離，以策安全」原本是一句交通宣導的口號，如今也應用在防止病毒的傳播上。世界各地的政府都採用「保持社交距離」來控制疫情 ，Social Distance Zone從1.2公尺到3.6公尺，成了我們外出的一種自保方式。

有一次某先生在疫情期間到超市購物，排隊時前面女士身體發出一聲響。她為了掩蓋尷尬竟然先發制人地對這位先生說：「如果你聽到什麼聲音，表示你沒有做好social distancing保持足夠距離。如果聞到什麼味道，表示你口罩 沒戴好。如果覺得味道不好聞，表示你的covid-19病毒測試是陰性。」機智的她竟然說出這一番道理，這位先生只好戴好口罩離她遠一點。

（寄自加州）