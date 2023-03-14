最壯麗的紙——這世上，還有什麼比死更薄的紙？
一條江只剩三千尺的寒
蜿蜒在你留下的
那冊詩頁裡
破旗折戟猶插在岸礁上
烈烈作響
你的楚國早隨你沉了江
迄今連泡沫
也不曾冒出一個
●
（肅殺四面蔓延，有人舉白紙湧向街頭）
●
像你的秭歸猶浸在三峽大壩的
水庫裡
你的宗祠和子民遷了址
擱淺徘徊在壩頂
猶疑是否也該隨你
跳進楚辭的艱難裡
感受這
兩千多年蜿蜿
蜒蜒的冷
●
（肅殺八方蔓延，有人舉白紙占據街角）
●
漂泊得夠久了
有人看見你
化身成一尾瘦骨嶙峋的
鱘龍
自外海沿江尋古老的水味
洄游而上
到此過不得
於堅固而漸龜裂的江底
撞壩而死
●
千古艱難的真的唯一死嗎
如果沒有冷透兩千年的離騷
穿透天下所有的紙
誰更能比你 有
最壯麗的死？
●
（肅殺正蔓延，有人舉白紙淹沒了街角）
●
但是屈子，你的離騷每個字都是劍
也擋不住一根大砲
唯你跳下的那條江蜿蜿
蜒蜒兩千年
冷透三千尺寒
就封了十四億人的嘴
迄今能繳出的
僅能是一張白紙嗎？
●
（死之黑影淹沒全境，有人搶走白紙砍下了街角）
●註：鱘類最早出現於三疊紀，約2億3千萬年前，中華鱘即屬珍稀古代魚類，具洄游習性，成魚洄游至長江上游的金沙江一帶產卵，孵出之鱘苗順流而下，漂游入海十年，再重尋舊跡返上游尋根產卵。
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