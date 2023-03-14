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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

最壯麗的紙——這世上，還有什麼比死更薄的紙？

白靈

一條江只剩三千尺的寒

蜿蜒在你留下的

那冊詩頁裡

破旗折戟猶插在岸礁上

烈烈作響

你的楚國早隨你沉了江

迄今連泡沫

也不曾冒出一個

（肅殺四面蔓延，有人舉白紙湧向街頭）

像你的秭歸猶浸在三峽大壩的

水庫裡

你的宗祠和子民遷了址

擱淺徘徊在壩頂

猶疑是否也該隨你

跳進楚辭的艱難裡

感受這

兩千多年蜿蜿

蜒蜒的冷

（肅殺八方蔓延，有人舉白紙占據街角）

漂泊得夠久了

有人看見你

化身成一尾瘦骨嶙峋的

鱘龍

自外海沿江尋古老的水味

洄游而上

到此過不得

於堅固而漸龜裂的江底

撞壩而死

千古艱難的真的唯一死嗎

如果沒有冷透兩千年的離騷

穿透天下所有的紙

誰更能比你　有

最壯麗的死？

（肅殺正蔓延，有人舉白紙淹沒了街角）

但是屈子，你的離騷每個字都是劍

也擋不住一根大砲

唯你跳下的那條江蜿蜿

蜒蜒兩千年

冷透三千尺寒

就封了十四億人的嘴

迄今能繳出的

僅能是一張白紙嗎？

（死之黑影淹沒全境，有人搶走白紙砍下了街角）

●註：鱘類最早出現於三疊紀，約2億3千萬年前，中華鱘即屬珍稀古代魚類，具洄游習性，成魚洄游至長江上游的金沙江一帶產卵，孵出之鱘苗順流而下，漂游入海十年，再重尋舊跡返上游尋根產卵。

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