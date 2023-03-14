最壯麗的紙——這世上，還有什麼比死更薄的紙？

一條江只剩三千尺的寒

蜿蜒在你留下的

那冊詩頁裡

破旗折戟猶插在岸礁上

烈烈作響

你的楚國早隨你沉了江

迄今連泡沫

也不曾冒出一個

●

（肅殺四面蔓延，有人舉白紙湧向街頭）

●

像你的秭歸猶浸在三峽大壩的

水庫裡

你的宗祠和子民遷了址

擱淺徘徊在壩頂

猶疑是否也該隨你

跳進楚辭的艱難裡

感受這

兩千多年蜿蜿

蜒蜒的冷

●

（肅殺八方蔓延，有人舉白紙占據街角）

●

漂泊得夠久了

有人看見你

化身成一尾瘦骨嶙峋的

鱘龍

自外海沿江尋古老的水味

洄游而上

到此過不得

於堅固而漸龜裂的江底

撞壩而死

●

千古艱難的真的唯一死嗎

如果沒有冷透兩千年的離騷

穿透天下所有的紙

誰更能比你 有

最壯麗的死？

●

（肅殺正蔓延，有人舉白紙淹沒了街角）

●

但是屈子，你的離騷每個字都是劍

也擋不住一根大砲

唯你跳下的那條江蜿蜿

蜒蜒兩千年

冷透三千尺寒

就封了十四億人的嘴

迄今能繳出的

僅能是一張白紙嗎？

●

（死之黑影淹沒全境，有人搶走白紙砍下了街角）

●註：鱘類最早出現於三疊紀，約2億3千萬年前，中華鱘即屬珍稀古代魚類，具洄游習性，成魚洄游至長江上游的金沙江一帶產卵，孵出之鱘苗順流而下，漂游入海十年，再重尋舊跡返上游尋根產卵。