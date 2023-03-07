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立天人菊小徑仰觀日全蝕
鄭愁予
2023-03-07 02:01 ET
月亮上有一個小缺口
住著炊煙的人家
窗戶外星星點點
點亮燈光照向遠方
那少年入夢懷抱虹彩的天輿圖
那少年夢醒落在天人菊的小徑
上一則
野地黃花
下一則
洛杉磯的白天與黑夜（上）
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