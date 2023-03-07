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大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

立天人菊小徑仰觀日全蝕

鄭愁予

月亮上有一個小缺口

住著炊煙的人家

窗戶外星星點點

點亮燈光照向遠方

那少年入夢懷抱虹彩的天輿圖

那少年夢醒落在天人菊的小徑

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野地黃花

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洛杉磯的白天與黑夜（上）

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