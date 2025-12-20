「蜜雪冰城」美國首間分店在洛杉磯開業 招牌冰淇淋售價1.19美元

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
蜜雪冰城美國首店開業，招牌冰淇淋售價1.19美元。（取材自蜜雪冰城官方微博號）
蜜雪冰城美國首店開業，招牌冰淇淋售價1.19美元。（取材自蜜雪冰城官方微博號）

中國平價茶飲「蜜雪冰城」洛杉磯好萊塢店20日正式開業營業，該店位於星光大道「中國劇院」正對面，所在商圈消費成熟。作為蜜雪冰城在美洲市場開出的首家門店，代表全球化戰略再邁出關鍵一步。該店產品定價同樣親民。門店功能表顯示，招牌冰淇淋售價1.19美元。

華西都市報旗下新媒體「封面新聞」報導，相關負責人介紹，此次美國首店，同樣延續品牌經典功能表設計，涵蓋霜淇淋、純茶、果茶、奶茶、現磨咖啡等多個產品系列，同時結合美國消費者的飲食偏好，提供多種小料、糖度選項，更好滿足不同消費者的多元化飲品需求。

根據門店菜單信息顯示，招牌冰淇淋售價1.19美元，冰鮮檸檬水售價1.99美元，拿鐵咖啡售價2.99美元，珍珠奶茶售價3.99美元起，整體產品價格帶在1.19美元到4.99美元之間，顯著低於當地同類品牌的産品定價。

好萊塢店開業當天，吸引了當地消費者紛紛到店打卡，下單品嘗霜淇淋、檸檬水、芋圓葡萄等招牌產品，踴躍參與門店開業活動。該店的到來，也為熱鬧的星光大道，增添更多中國元素。

進入今年以來，蜜雪冰城進一步加快全球化布局。3月，開放日本市場加盟；4月，入駐哈薩克阿拉木圖；5月，與巴西簽下人民幣40億元意向採購訂單。此次美國首店落地，代表全球版圖再添關鍵一環。目前，蜜雪冰城在美國的多家新店正在籌備中，同時巴西、墨西哥等美洲市場的門店也在穩步推進。 

近年來，中國餐飲品牌掀起出海熱潮，其中茶飲品牌表現尤為活躍。作為行業出海的「先行者」，蜜雪冰城2018年在越南河內開設首家海外門店。截至目前，蜜雪冰城已在海外布局約4700家門店，覆蓋海外13個國家，蜜雪集團全球門店超過5.3萬家，位列全球現制飲品行業第一。

蜜雪冰城在今年成功入選「時代」雜誌「全球百大最具影響力企業」榜單，且是榜單裡唯一一家餐飲連鎖企業。

