我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

愈來愈多人不喝酒 法國出現「無酒精」侍酒師、酒窖

中央社／巴黎29日專電
法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低。（路透）
法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低。（路透）

法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低，鑒於法式美食餐酒搭配的習慣，許多星級餐廳開始研發自家的高檔無酒精美饌飲品。此外，不僅有專賣「酒窖」，也有釀酒業者與侍酒師投入無酒精風潮。

根據法國公共健康局（Santé publique France）今年公布的報告，2023年法國飲酒人數持續驚人下滑，有近25%的法國民眾表示自己不喝酒。

報告顯示，每周喝酒者從2000年的62.6%下降至2021年的39%；每天喝酒者占比更從2000年的21.5%，大跌至2021年的8%。

隨著1月無酒月挑戰（Dry January）即將到來，不少饕客都下意識避開餐廳或酒吧，免受酒精誘惑。

但法國費加洛報（Le Figaro）29日報導表示，近年來，有越來越多的星級餐廳與高檔酒吧，提供高級的無酒精酒單，不僅讓不喝酒的客人有除了果汁、汽水之外的優質選項，更能維持法國餐酒搭配的習慣，盡情享受「以酒入饌」。

法國每周喝酒者從2000年的62.6%下降至2021年的39%。（新華社）
法國每周喝酒者從2000年的62.6%下降至2021年的39%。（新華社）

文章指出，這些餐廳不僅提供優質無酒精飲料，還有愈來愈多專門為無酒精飲料而打造的搭配套餐。

餐廳了解到有其中一部分的客戶，無論是在1月無酒還是其他時刻，都不一定想要喝酒，特別是周間午餐。

米其林星級法國大廚尚儒（Sébastien Sanjou）向費加洛報坦言，自己一定要餐點配葡萄酒，「但一位不想喝酒的合夥人到餐廳用餐，因沒有其他選項而感到困擾，這向我開了一扇門」，尚儒因此決定開發一套百分之百的無酒精套餐。

無酒精與美食的搭配也非新鮮事，多位法國名廚與侍酒師已從2010年間開始關注此議題，只是無法在葡萄酒大國法國立即引起迴響。

法國是傳統之國，酒精有重要地位。（路透）
法國是傳統之國，酒精有重要地位。（路透）

如今，許多高級餐廳都逐漸引進高品質的無酒精飲料，包括無酒精葡萄酒、無酒精啤酒、特殊茶、發酵牛奶克非爾（Kefir）、康普茶等。

更有一些知名大廚更透過發酵、浸漬、浸泡等手法，自己開發了一系列品質與創意兼具的無酒精飲品單，甚至還出現了專門提供無酒精飲品配餐建議的「無酒精侍酒師」（sobrelier）一職。

例如尚儒的米其林餐廳就引進了哥本哈根氣泡茶、貝里尼白桃蘇打，並開發了以接骨木花、香柑、洋薑萃取等為材料，加上自家浸漬等工序的各種特調雞尾酒。

一位葡萄酒工藝學家（Oenology）維爾史崔特（Nicolas Verstraete）因當初很難找到能搭配法式美食的無酒精飲料，而窺見這股風潮。2023年他決心創業，打造專製高檔無酒精美饌飲品的莊園。

「我發現真的有這個需求，例如當人們詢問餐廳有什麼無酒精飲料可當開胃酒，結果餐廳卻只有果汁或雞尾酒」，維爾史崔特解釋。

他決定開發以高級茶葉為基底的精緻飲品，搭配水果或植物萃取物，透過發酵、浸漬等步驟，推出一系列可搭配美食的餐桌酒。如今，品牌大獲成功，有一群忠實顧客，更有酒窖、餐廳訂購，其中不乏米其林星級餐廳。

法國也開始出現無酒精慶祝飲料的專賣店，提供高級無酒精配餐飲品，被稱為「美饌飲品」的風潮逐漸湧現。

里昂一間無酒精飲料店創辦人沃爾裴（Marc Volpei）向法國新聞電台（Franceinfo）表示，「我們不是來說教的，我們的目標是提供讓人喜愛的飲品」。年末將近，這間無酒精「酒窖」的業績增加20%，買氣熱烈。

客戶對新選項很滿意，一位客人向媒體說，「酒很棒，但若可以不喝更棒。要多嘗試，不要故步自封」。也有客人表示，不喝酒也像其他人一樣能盡興。

沃爾裴指出，法國是傳統之國，酒精有重要地位，「然而有股潮流，想要控制並減少這類飲品的用量」。客戶中有些人從沒喝過酒，但大部分都是戒酒人士；或是有喝，但想找酒精代替飲品的消費者。

在味道方面，沃爾裴分析，酒精有種質地，讓味道停留在唇齒間，「把酒精從葡萄酒中拿掉，就會凸顯出水果本身。我們將在這方面進一步研發，添加葡萄漿，找到這種質地和唇齒留香感」。

牛奶

上一則

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

延伸閱讀

搭台鐵遺失行李「宜蘭-花蓮」僅4小時寄回 法友人稱羨

搭台鐵遺失行李「宜蘭-花蓮」僅4小時寄回 法友人稱羨
法國富豪身價大縮水 今年合計減700億美元 但1品牌成長

法國富豪身價大縮水 今年合計減700億美元 但1品牌成長
心理治療／科技新療法抬頭 俄羅斯方塊再度翻紅

心理治療／科技新療法抬頭 俄羅斯方塊再度翻紅
娛樂／歐洲賣座大片「瀕危」 票房快被日本超車

娛樂／歐洲賣座大片「瀕危」 票房快被日本超車

熱門新聞

生魚片拼盤食用順序有眉角！專家揭訣竅：從味道較淡的開始；示意圖。（本報資料照片）

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

2024-12-28 22:11
台灣首位三星主廚何順凱跨界擔綱紀錄片「一碗江湖」主持人。圖／世界柔軟、態芮提供

台灣首位三星主廚是他 跨界當主持：讓世界看到台灣味

2024-12-25 13:04
台鐵便當示意圖。(本報系資料照)

本業還在虧…台鐵便當為何總大排長龍？網曝關鍵原因

2024-12-26 15:18
冬至有不少人有吃湯圓的習慣。(本報系資料照)

冬至別再煮湯圓 1全新吃法：小孩秒嗑光

2024-12-21 16:49
在福岡縣擁有9家分店的拉麵店老闆，創業至今48年始終堅持一碗拉麵只賣290日圓（約1.8美元）。（擷自hakata-ramen-hakataya官網）

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓 創業近半世紀未漲價

2024-12-21 15:20
法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低。（路透）

愈來愈多人不喝酒 法國出現「無酒精」侍酒師、酒窖

2024-12-30 00:35

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起