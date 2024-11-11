日本青森「希望の雫」蘋果汁 封存果實美味靠這技術

JA青連代表理事會長小笠原康彥。（記者黃筱晴／攝影）

喝過日本 青森「希望の雫」蘋果汁的民眾一定會有疑問，怎麼和市售常見透明黃褐色的蘋果汁長得完全不一樣？記者親自造訪位於日本青森縣弘前市、全日本最大的果汁工廠，一探青森獨有100%蘋果汁的美味秘訣。

一般市面上濃縮還原蘋果汁的榨汁方法，是將蘋果切碎成約5mm立方的碎塊狀，以自動榨汁機壓榨取出果汁並分離出殘渣，因為切碎後接觸到空氣的蘋果會快速氧化，因此通常會另外加入抗氧化劑，取出果汁後也必須殺菌後才能進行後續包裝。

而JA青連的希望の雫蘋果汁，除了100%使用青森縣產的蘋果，更以獨特的「密封榨汁」製作法，在維持密封無氧的設備內，使用研磨方式將整顆蘋果磨成泥，最大程度地萃取出蘋果果肉所含的濃郁滋味與香氣，除了將蘋果香氣完整地保留在果汁內不流失，也不用另外添加抗氧化劑來避免褐變反應。再使用離心分離技術取出果汁，一直到包裝過程中都維持無菌、密封狀態，將青森蘋果的美味都完全保留。

JA青連代表理事會長、同時也是希望之雫品牌創立者小笠原康彥分享，JA青連的果汁工廠是與農會系統合作，被用來榨汁的蘋果只是外表賣相稍微比較不好看、不適合在市場上直接販售的當季果實，但品質與風味依舊非常好，大約佔市場總產量的10%。蘋果汁選用的是富士、王林、喬納金3種蘋果混合製作，每年隨著蘋果產季（大約半年時間）開始榨取原汁，製作出的原料於無菌環境維持5度以下冷藏保存，再分批充填裝罐，1天可生產約200～250噸果汁。而品牌最自豪的是，選用3種蘋果混合榨汁，但可以維持每瓶味道都一樣。