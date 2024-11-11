日本青森「希望の雫」蘋果汁 封存果實美味靠這技術
喝過日本青森「希望の雫」蘋果汁的民眾一定會有疑問，怎麼和市售常見透明黃褐色的蘋果汁長得完全不一樣？記者親自造訪位於日本青森縣弘前市、全日本最大的果汁工廠，一探青森獨有100%蘋果汁的美味秘訣。
一般市面上濃縮還原蘋果汁的榨汁方法，是將蘋果切碎成約5mm立方的碎塊狀，以自動榨汁機壓榨取出果汁並分離出殘渣，因為切碎後接觸到空氣的蘋果會快速氧化，因此通常會另外加入抗氧化劑，取出果汁後也必須殺菌後才能進行後續包裝。
而JA青連的希望の雫蘋果汁，除了100%使用青森縣產的蘋果，更以獨特的「密封榨汁」製作法，在維持密封無氧的設備內，使用研磨方式將整顆蘋果磨成泥，最大程度地萃取出蘋果果肉所含的濃郁滋味與香氣，除了將蘋果香氣完整地保留在果汁內不流失，也不用另外添加抗氧化劑來避免褐變反應。再使用離心分離技術取出果汁，一直到包裝過程中都維持無菌、密封狀態，將青森蘋果的美味都完全保留。
JA青連代表理事會長、同時也是希望之雫品牌創立者小笠原康彥分享，JA青連的果汁工廠是與農會系統合作，被用來榨汁的蘋果只是外表賣相稍微比較不好看、不適合在市場上直接販售的當季果實，但品質與風味依舊非常好，大約佔市場總產量的10%。蘋果汁選用的是富士、王林、喬納金3種蘋果混合製作，每年隨著蘋果產季（大約半年時間）開始榨取原汁，製作出的原料於無菌環境維持5度以下冷藏保存，再分批充填裝罐，1天可生產約200～250噸果汁。而品牌最自豪的是，選用3種蘋果混合榨汁，但可以維持每瓶味道都一樣。
目前果汁工廠外銷大約占總產量10%，除了希望の雫蘋果汁，JA青連也與JR東日本旗下販賣機品牌acure共同開發小寶特瓶裝只在販賣機販售的青森蘋果汁，同樣採用密封榨汁法製作，但每瓶為單一品種，有王林、富士、喬納金、土歧、津輕、黃王、世界一等不同口味，目前只有在JR東日本位於青森縣內的車站可以找到一整台全部都是青森蘋果汁的販賣機，其他JR東日本車站則要碰運氣找找。
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