能量飲料「這成分」能延緩老化？研究曝：實驗鼠狀態更年輕

市面上各類型的能量飲料時常添加「牛磺酸」，而近期有動物研究表明「牛磺酸可以減緩衰老並促進健康」，學者們呼籲對牛磺酸進行重大臨床試驗，並觀察人類是否有同樣效果。(取材自推特)

市面上各類型的能量飲料時常添加「牛磺酸」，而近期有動物研究表明「牛磺酸可以延緩衰老並促進健康」，學者們呼籲對牛磺酸進行重大臨床試驗，並觀察人類是否有同樣效果。

衛報報導，研究人員發現動物身體內的牛磺酸含量會隨著年齡增長大幅下降，但只要將含量提升至年輕時期的水平便能促進老鼠或猴子的健康狀態，甚至可以延長老鼠的壽命。

目前尚不清楚人類是否會以同樣的方式受益、所需的劑量是否安全，但學者們認為現有證據已充分到足以保證進行大規模試驗，特別是人體內本就存有牛磺酸，市面上也已有低劑量的補充方法（能量飲料）。

這一發現促使研究小組測試額外牛磺酸對老鼠的影響，並發現補充牛磺酸的老鼠比對照組更健康、看起來更年輕，研究提到「補充牛磺酸的老鼠的骨骼密度更高、肌肉 更強壯、記憶力更好，免疫系統也看起來更年輕」。 除了改善健康外，服用牛磺酸的老鼠壽命更長：雄性老鼠的壽命平均提高10%、雌性小鼠則是12%，相當於多活3到4個月。

領導這項研究、哥倫比亞大學 的亞達夫（Vijay Yadav）博士指出「牛磺酸含量隨著年齡的增長而下降，這種下降的逆轉使動物壽命更長、生活更健康，追根究柢來說這些發現應與人體有關」。