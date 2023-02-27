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這款網紅能量飲料被瘋搶 空瓶借同學拍照都能收費

編譯季晶晶／綜合27日電
高人氣能量飲料Prime的英國官網標示多款已售罄。（取材自Prime官網）
高人氣能量飲料Prime的英國官網標示多款已售罄。（取材自Prime官網）

去年底，37歲的菲利普斯從美國飛回蘇格蘭時，一口氣買了22瓶不同口味、罐身顏色各不相同的Prime能量飲料，帶回去當禮物，這使他瞬間成為姪兒姪女眼中的大英雄，因為這款飲料在英國超市被瘋搶，很難買到。行銷專家指出，背後推手是圈粉的文化現象。 

把Prime帶到世人面前的是美國兩位高人氣拳擊手Logan Paul和KSI。他倆由拳擊場對壘的敵手變朋友，在網路上擁有數千萬粉絲，而Prime演變為粉絲表達死忠的一種方式。專家指出，網紅行銷的效果強大，這會是未來趨勢。

網紅行銷業者Obviously創辦人兼執行長Mae Karwowski說：「未來十年，所有最大品牌都將出自創作者。他們了解媒體，了解客戶需求。」

雖然企業多年來一直運用網紅在社群媒體行銷產品，內容創作者也在線上推展業務，但Prime背後的熱情更上一層，比起小學生和青少年會將豆豆娃（Beanie Babies）和寶可夢卡在內產品轉變為身份標籤或象徵，還要更誇張。

德州大學教授Amanda Russell說：「這實際上與產品毫無關係，而是自此建立起來的共同體和教派。」

零售商店頻頻缺貨，Prime官網也標示所有產品全部售罄，但稀缺性反而使得Prime更受歡迎。

每瓶售價大約2.4美元的飲料，在英國的高中生可能以雙倍價格轉售，部分地區賣到12或20美元，甚至傳出100美元的瘋狂高價。菲利普斯還聽說，有青少年把空瓶借給同學拍照都要收費。

Russell解釋，只要說東西數量有限，人們就會爭相購買。

英國 社群媒體 德州

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