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北京三里屯「蘭齋」素食餐廳 獲亞洲50頒年度「最值得關注獎」

記者 高婉珮 ／即時報導
拇指茄子、黑芝麻醬、麻椒。(圖／Asia's 50 Best Restaurants提供)
拇指茄子、黑芝麻醬、麻椒。(圖／Asia's 50 Best Restaurants提供)

位於北京的「蘭齋（Lamdre）」素食餐廳，榮獲由「亞洲 50 最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaurants）」所頒發的「2024 年度美國運通最值得關注獎（American Express One To Watch Award）」。該獎項由「亞洲50最佳餐廳」主辦單位聯同亞洲各地的餐飲業專家評審投票選出，旨在表彰有潛力憑卓越美食和創新精神躋身「亞洲50最佳餐廳」榜單的餐廳。

「蘭齋」創立於2022年12月，坐落於北京三里屯，餐廳名稱靈感源自藏傳佛教禪修體系，空間洋溢現代風格。主理人趙佳希望透過「蘭齋」實踐兼具美味、自然與永續的烹飪哲學，主張著重環保的良心美食，超越菜系和地域限制，從大地和海洋汲取靈感。

廚師團隊由主廚戴軍坐鎮，遵循「不時不食」理念，嚴選最新鮮的時令食材，在每道菜式中呈現食物的純粹本質，捨去過多的修飾，淋漓展現各種食材的自然美。

餐廳與中國各地的獨立農戶合作，精選最新鮮優質的野生食材，如南瓜、銀杏、芋頭、大頭菜等。廚房亦積極推動循環利用，盡力減少能源及資源消耗。餐廳酒單只提供天然、生物動力和有機葡萄酒，以及小批量釀製的中國米酒，如以浙江紹興鑒湖水釀造的訂製黃酒。

主廚戴軍擁有30年專業烹飪經驗，其中超過十年專注於精緻素食料理。他的菜色以簡約著稱，著重突顯食材本身的風味。比如「拇指茄子、黑芝麻醬、麻椒」，採用當造日本高知縣拇指茄子，以清爽的醋汁 浸漬，伴以黑芝麻醬及青花椒醬；餐廳的招牌菜「豆腐、米、昆布、醬油」味道和諧無比，透過精準的烹調技巧及對傳統文化的深厚理解，巧妙地展現四季更迭的節奏。

「蘭齋」主理人趙佳表示，能夠獲頒「2024年度美國運通最值得關注獎」，「我們深感榮幸和謙卑。我們衷心感謝主辦機構、感謝客人的支持和愛戴，並感謝每位團隊成員的奉獻和努力。與此同時，我們也感激這片土地孕育出豐富的植物食材。此獎項將鼓勵我們繼續堅持經營這間以健康飲食和可持續發展為核心的餐廳，展現大自然的力量及東方植物世界的豐饒滋味。」

「亞洲50最佳餐廳」內容總監 William Drew指出：「無論是寧謐的氛圍，以至向大自然豐饒之美致敬的精緻佳餚，『蘭齋』的用膳體驗堪稱完美。戴主廚與趙佳合力塑造令人耳目一新的獨特餐飲理念，獲此殊榮實至名歸。」

北京「蘭齋」主理人趙佳（前排右二）、主廚戴軍（前排右一）與團隊。(圖／Asia'...
北京「蘭齋」主理人趙佳（前排右二）、主廚戴軍（前排右一）與團隊。(圖／Asia's 50 Best Restaurants提供)
「蘭齋」遵循「不時不食」理念，淋漓展現各種食材的自然美。(圖／Asia's 50...
「蘭齋」遵循「不時不食」理念，淋漓展現各種食材的自然美。(圖／Asia's 50 Best Restaurants提供)
北京「蘭齋」素食餐廳位於三里屯，空間氛圍現代而簡約。(圖／Asia's 50 B...
北京「蘭齋」素食餐廳位於三里屯，空間氛圍現代而簡約。(圖／Asia's 50 Best Restaurants提供)

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