「宮崎牛」只加鹽巴最好吃 鈴木一朗來美打球定期訂購

為了推廣宮崎牛，藝人和田明日香18日出席在東京舉辦的宮崎牛試吃會，分享她設計的食譜。(中央社)

根據日本 經濟新聞統計，松阪牛與神戶牛是消費者最愛的前2名和牛，但鮮少人知道第3名的宮崎牛。曾奪下「美味度日本第一」稱號的宮崎牛不甘落後，為提升知名度，努力大打宣傳戰。

藝人和田明日香18日出席在東京舉辦的宮崎牛試吃會，分享她設計的食譜 。她的婆婆平野Remi是知名的料理家，丈夫和田率對美食也頗有眼光。

和田明日香在試吃會上表示，這次收到設計食譜的邀請後嘗試許多做法，但宮崎牛本身實在太過美味，讓人不想加太多調味料掩蓋，丈夫試吃後的評價也說「單純加鹽巴最好吃」。

她最後利用了宮崎牛即使燉煮也不會變硬的特質，創作一道以牛肉、洋蔥、豆腐、蒟蒻絲組成的家常菜，加上砂糖調味，更能引導出宮崎牛溫醇的香氣與美味。她表示，宮崎牛的特色就在於「讓身體感覺沒有負擔的油脂」。

在5年舉辦一次、俗稱「和牛奧運」的「全國和牛能力共進會」上，來自日本各地的優秀和牛齊聚一堂，比拼改良成果與飼養管理技術。分為判斷公牛、母牛體型的「種牛部門」，以及評判肉質的「肉牛部門」，9個競賽類別分別設有最高榮譽「內閣總理大臣賞」，獲獎等同奪下「日本第一」的稱號。

宮崎縣政府畜產振興課職員北村明彥表示，宮崎牛在第9屆大會的種牛、肉牛部門，第10屆的種牛部門，以及第11屆的肉牛部門，連續3屆都有項目拿下「內閣總理大臣賞」。在去年舉辦的第12屆大會上，宮崎牛也在新設立、評價肉牛脂肪品質的項目拔得頭籌，連續4屆大會、20年來守住優良品質。

他表示，由於脂肪的品質決定牛肉的美味程度，宮崎牛因此獲得「美味度日本第一」稱號。

然而，相較於獲獎榮譽，宮崎牛在坊間的知名度較低。北村坦承，統計社群媒體Instagram的標籤數量，第一名是神戶牛，接著依序是松阪牛、飛驒牛和近江牛，宮崎牛只排在第5。

不過，宮崎牛在體育界大受好評，像是曾效力於美國職棒大聯盟水手隊的鈴木一朗 因為品嘗到宮崎牛的美味後印象深刻，在美國打球時會定期訂購宮崎牛，每隔1、2個月就空運10到20公斤。

鈴木一朗訂購的牛肉來自宮崎縣都城市高崎町的一家公司。這家公司透露，10多年前，鈴木一朗還未被交易到紐約洋基隊之前，曾詢問故鄉愛知縣的運送業者能不能從海外訂購和牛，那家業者於是找上他們。品嘗送過來的宮崎牛之後，鈴木一朗說，「從沒有吃過這麼好吃的肉」。

這家公司於是開始定期空運里肌、五花等部位的肉塊給鈴木一朗，即使他移籍到洋基和馬林魚後仍不變。鈴木一朗當時很愛邀請同樣在大聯盟打球的日本選手品嘗宮崎牛，每年訂購的份量總計達到200公斤，徹底成為宮崎牛的粉絲。