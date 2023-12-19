「宮崎牛」只加鹽巴最好吃 鈴木一朗來美打球定期訂購
根據日本經濟新聞統計，松阪牛與神戶牛是消費者最愛的前2名和牛，但鮮少人知道第3名的宮崎牛。曾奪下「美味度日本第一」稱號的宮崎牛不甘落後，為提升知名度，努力大打宣傳戰。
藝人和田明日香18日出席在東京舉辦的宮崎牛試吃會，分享她設計的食譜。她的婆婆平野Remi是知名的料理家，丈夫和田率對美食也頗有眼光。
和田明日香在試吃會上表示，這次收到設計食譜的邀請後嘗試許多做法，但宮崎牛本身實在太過美味，讓人不想加太多調味料掩蓋，丈夫試吃後的評價也說「單純加鹽巴最好吃」。
她最後利用了宮崎牛即使燉煮也不會變硬的特質，創作一道以牛肉、洋蔥、豆腐、蒟蒻絲組成的家常菜，加上砂糖調味，更能引導出宮崎牛溫醇的香氣與美味。她表示，宮崎牛的特色就在於「讓身體感覺沒有負擔的油脂」。
在5年舉辦一次、俗稱「和牛奧運」的「全國和牛能力共進會」上，來自日本各地的優秀和牛齊聚一堂，比拼改良成果與飼養管理技術。分為判斷公牛、母牛體型的「種牛部門」，以及評判肉質的「肉牛部門」，9個競賽類別分別設有最高榮譽「內閣總理大臣賞」，獲獎等同奪下「日本第一」的稱號。
宮崎縣政府畜產振興課職員北村明彥表示，宮崎牛在第9屆大會的種牛、肉牛部門，第10屆的種牛部門，以及第11屆的肉牛部門，連續3屆都有項目拿下「內閣總理大臣賞」。在去年舉辦的第12屆大會上，宮崎牛也在新設立、評價肉牛脂肪品質的項目拔得頭籌，連續4屆大會、20年來守住優良品質。
他表示，由於脂肪的品質決定牛肉的美味程度，宮崎牛因此獲得「美味度日本第一」稱號。
然而，相較於獲獎榮譽，宮崎牛在坊間的知名度較低。北村坦承，統計社群媒體Instagram的標籤數量，第一名是神戶牛，接著依序是松阪牛、飛驒牛和近江牛，宮崎牛只排在第5。
不過，宮崎牛在體育界大受好評，像是曾效力於美國職棒大聯盟水手隊的鈴木一朗因為品嘗到宮崎牛的美味後印象深刻，在美國打球時會定期訂購宮崎牛，每隔1、2個月就空運10到20公斤。
鈴木一朗訂購的牛肉來自宮崎縣都城市高崎町的一家公司。這家公司透露，10多年前，鈴木一朗還未被交易到紐約洋基隊之前，曾詢問故鄉愛知縣的運送業者能不能從海外訂購和牛，那家業者於是找上他們。品嘗送過來的宮崎牛之後，鈴木一朗說，「從沒有吃過這麼好吃的肉」。
這家公司於是開始定期空運里肌、五花等部位的肉塊給鈴木一朗，即使他移籍到洋基和馬林魚後仍不變。鈴木一朗當時很愛邀請同樣在大聯盟打球的日本選手品嘗宮崎牛，每年訂購的份量總計達到200公斤，徹底成為宮崎牛的粉絲。
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