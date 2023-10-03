我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

撤出俄國市場只是說說？ 漢堡王「照常營業1年半」挨轟幫兇

編譯盧思綸 / 即時報導
漢堡王去年3月喊撤出俄羅斯，至今照常營業，母公司「餐飲品牌國際公司」挨批捨不得股權，淪為「延續普亭政權」的幫凶。(美聯社)
漢堡王去年3月喊撤出俄羅斯，至今照常營業，母公司「餐飲品牌國際公司」挨批捨不得股權，淪為「延續普亭政權」的幫凶。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，俄烏戰爭爆發以來，西方企業飽受壓力紛紛退出俄羅斯，漢堡王（Burger King）去年3月喊撤，至今照常營業，母公司「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International）挨批捨不得股權，淪為「延續普亭政權」的幫凶。

餐飲品牌國際公司是速食連鎖業巨擘，10年前進軍俄國時透過特許經營者科洛博夫（Alexander Kolobov）控制的實體建立合資企業，而餐飲品牌國際公司擁有其中15%股權，目前在俄國擁有800家特許經營漢堡王。

2022年3月，該公司宣布撤離，不過由於在俄國的合夥人「拒絕」，所以「啟動程序」出售15%股份「還需要一點時間」。

如今，18個月過去了，BBC問及進度，公司發言人則表示未有最新進展。

研究俄烏戰撤資潮的耶魯大學學者史帝芬田（Steven Tian）反駁，拿特許協議做藉口是方便的煙霧彈，並表示連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在俄國也屬於特許經營，照樣說撤就撤，結束15年營運。「餐飲品牌國際公司拖拖拉拉1年半，這段時間無疑是延續普亭政權的幫凶。」

餐飲品牌國際公司發言人則說，至今拒絕任何新投資和供應鏈支援，且自2022年初便沒有從俄國漢堡王獲得收益。

對此，主張撤離俄國市場的道德評價機構（Moral Rating Agency）創辦人狄克森（Mark Dixon）呼籲拿出實際證據，說明期間付諸什麼具體行動退出俄國。

俄國 漢堡王 普亭

上一則

「蒸」好味 無油煙雞肉料理

延伸閱讀

歐盟承諾援烏不中斷 烏討俄資產

歐盟承諾援烏不中斷 烏討俄資產
「5分鐘了 還沒要10億援助」 馬斯克發哏圖酸爆澤倫斯基

「5分鐘了 還沒要10億援助」 馬斯克發哏圖酸爆澤倫斯基
馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基 烏克蘭當局痛批

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基 烏克蘭當局痛批
每年少賺近20億美元…日對「二手車輸俄」踩煞車 但有人歡喜

每年少賺近20億美元…日對「二手車輸俄」踩煞車 但有人歡喜

熱門新聞

法國一對新人結婚的婚宴餐點選擇麥當勞漢堡。示意圖。(本報資料照片)

法新人婚禮只供餐麥當勞漢堡 1原因「不附薯條」

2023-09-30 00:47
國巨董事長陳泰銘將拍賣他的2.5萬瓶珍藏酒，總價估達5000萬美元。（記者吳致碩／攝影）

台億萬富翁拍賣「史上最貴」2.5萬瓶藏酒 總價估逾5000萬美元

2023-09-29 03:01
為避免食品中毒風險，雞蛋使用前要清洗乾淨，同時不生吃雞蛋及「煮熟」再吃，能吃得安心又營養。（本報資料照片）

怎麼吃蛋才安心？解密雞蛋的保存和烹調方式

2023-09-25 02:10
日本旅館推薦咖哩烏龍麵的「DIY作法」，因搭配的食材太特殊，讓房客摸不著頭緒。示意圖。（取材自ingimage）

烏龍麵新奇吃法 日本旅館圖解「DIY作法」

2023-10-01 02:31
咖哩月餅。(本報資料照片／記者徐兆玄攝影）

中秋月餅吃不完別丟掉 咖哩款佐花椰菜變炒飯

2023-09-26 02:40
北榮新竹分院營養科用圖表告訴民眾各式月餅大約熱量，讓民眾自行選擇食用。（圖：北榮新竹分院提供）

柚子竟是隱藏熱量魔王 營養師推薦這款月餅熱量比較低

2023-09-27 02:20

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生