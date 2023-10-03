撤出俄國市場只是說說？ 漢堡王「照常營業1年半」挨轟幫兇

漢堡王去年3月喊撤出俄羅斯，至今照常營業，母公司「餐飲品牌國際公司」挨批捨不得股權，淪為「延續普亭政權」的幫凶。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，俄烏戰爭爆發以來，西方企業飽受壓力紛紛退出俄羅斯，漢堡王 （Burger King）去年3月喊撤，至今照常營業，母公司「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International）挨批捨不得股權，淪為「延續普亭 政權」的幫凶。

餐飲品牌國際公司是速食連鎖業巨擘，10年前進軍俄國 時透過特許經營者科洛博夫（Alexander Kolobov）控制的實體建立合資企業，而餐飲品牌國際公司擁有其中15%股權，目前在俄國擁有800家特許經營漢堡王。

2022年3月，該公司宣布撤離，不過由於在俄國的合夥人「拒絕」，所以「啟動程序」出售15%股份「還需要一點時間」。

如今，18個月過去了，BBC問及進度，公司發言人則表示未有最新進展。

研究俄烏戰撤資潮的耶魯大學學者史帝芬田（Steven Tian）反駁，拿特許協議做藉口是方便的煙霧彈，並表示連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在俄國也屬於特許經營，照樣說撤就撤，結束15年營運。「餐飲品牌國際公司拖拖拉拉1年半，這段時間無疑是延續普亭政權的幫凶。」

餐飲品牌國際公司發言人則說，至今拒絕任何新投資和供應鏈支援，且自2022年初便沒有從俄國漢堡王獲得收益。

對此，主張撤離俄國市場的道德評價機構（Moral Rating Agency）創辦人狄克森（Mark Dixon）呼籲拿出實際證據，說明期間付諸什麼具體行動退出俄國。