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台「大王具足蟲拉麵」登上CNN 網嚇壞：台灣有飢荒嗎…

聯合新聞網／即時報導
「大王具足蟲」拉麵。（取材自拉麵公子臉書粉絲團）
「大王具足蟲」拉麵。（取材自拉麵公子臉書粉絲團）

台北人氣拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲拉麵」引爆話題，外國媒體如CNN、路透等也接連報導。新聞被放上推特後，也引起外國網友熱烈討論，有人看到大王具足蟲被覆蓋在拉麵碗的照片嚇得寫下「台灣有飢荒嗎？」，還有人放上嘔吐的表情符號。

「拉麵公子」22日宣布推出一碗要價1480台幣（約48.3美元）的「大王具足蟲拉麵」，老闆表示，大王具足蟲本來就不是常見的海鮮食材，捕獲量相當稀少，新聞曝光後就已被熟客預約額滿。

CNN在29日引用路透一篇名為「台北最熱門的新菜色是一隻有14隻腳的甲殼動物」的報導，文章提及，店老闆將大王具足蟲稱為「夢幻食材」，顧客則說，大王具足蟲的肉質嘗起來就像螃蟹和龍蝦的綜合體並帶有嚼勁。

新聞一出，吸引不少外國網友留言「嘔吐」的表情符號：「是什麼原因讓人們吃這樣的東西！台灣有飢荒嗎？」、「WTF」、「噢，任何東西他們都吃得下去」，還有人活在新冠肺炎的陰影下，打趣寫道「這次又要出現什麼病毒了？」。

不過也有網友很淡定：「這看起來就像沒有螯的龍蝦，吃起來應該也差不多」、「我會想嘗試耶，只要能確保牠們不會滅絕」、「3年前在越南這玩意兒就已經是食物了」。

越南 新冠肺炎 推特

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