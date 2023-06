台「大王具足蟲拉麵」登上CNN 網嚇壞：台灣有飢荒嗎…

台北人氣拉麵店「拉麵公子」日前推出「大王具足蟲拉麵」引爆話題,外國媒體如CNN、路透等也接連報導。新聞被放上推特 後,也引起外國網友熱烈討論,有人看到大王具足蟲被覆蓋在拉麵碗的照片嚇得寫下「台灣有飢荒嗎?」,還有人放上嘔吐的表情符號。

「拉麵公子」22日宣布推出一碗要價1480台幣(約48.3美元)的「大王具足蟲拉麵」,老闆表示,大王具足蟲本來就不是常見的海鮮食材,捕獲量相當稀少,新聞曝光後就已被熟客預約額滿。

CNN在29日引用路透一篇名為「台北最熱門的新菜色是一隻有14隻腳的甲殼動物」的報導,文章提及,店老闆將大王具足蟲稱為「夢幻食材」,顧客則說,大王具足蟲的肉質嘗起來就像螃蟹和龍蝦的綜合體並帶有嚼勁。

新聞一出,吸引不少外國網友留言「嘔吐」的表情符號:「是什麼原因讓人們吃這樣的東西!台灣有飢荒嗎?」、「WTF」、「噢,任何東西他們都吃得下去」,還有人活在新冠肺炎 的陰影下,打趣寫道「這次又要出現什麼病毒了?」。

不過也有網友很淡定:「這看起來就像沒有螯的龍蝦,吃起來應該也差不多」、「我會想嘗試耶,只要能確保牠們不會滅絕」、「3年前在越南 這玩意兒就已經是食物了」。

A 14-legged giant isopod is the highlight of a new dish at a ramen restaurant in Taipeihttps://t.co/DPZS67660p