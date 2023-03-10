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金針菇根部別急著丟 切掉1公分煎來吃有「驚喜口感」

聯合新聞網／ 即時報導
金針菇根部只要切掉一公分，剩下的部分還能料理食用。(取材自推特@maruetsu1945)
金針菇根部只要切掉一公分，剩下的部分還能料理食用。(取材自推特@maruetsu1945)

金針菇是煮湯、煮火鍋等常見的食材，也有和奶油一起烤或拌炒，再加上一點胡椒鹽調味等等的作法。在處理金針菇時，一定得先將底部切除，才能開始進行料理。不過這些較硬的金針菇底部，其實還有一定的可食用部位，比起急著丟掉，不如另外製成料理。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「maruetsu1945」最近分享，表示金針菇底部堅硬的部分，只要切除一公分左右就好，剩下的都是可以吃的。特別是還是一顆圓柱體型態，並未散開的部分，可以用煎的的方式料理食用。

具體的作法為：將未散開的根部，用奶油煎熟過兩面之後，再加上一點醬油調味，就是一道味道濃郁、充滿金針菇美味的料理了。這項實用的小技巧，也獲得網友們的讚賞。

許多網友紛紛表示「原來根部可以吃，一直都切掉了，下次來試試看」、「一個人試著煎來吃，真的滿好吃的」、「可惜昨天才剛丟」、「我也是最近才知道有這招」、「好像一年前左右電視節目有介紹」、「還可以加顆蛋一起煎」、「幾年前在『深夜食堂』看過，後來就變我家常見的菜了」。

日本

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