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家常料理 簡單中藏美味

轉載自人間福報
番茄湯麵。
番茄湯麵。

匏瓜煎餅

匏瓜的口感脆，料理變化多，做成煎餅後當正餐或點心都沒問題，也可以攝取到滿滿蔬菜。

匏瓜又稱「蒲仔」，水分含量高達九成、低熱量，內含豐富礦物質，還有約25%的膳食纖維，能夠幫助腸胃蠕動，以及排出體內毒素，是既健康又能幫助瘦身的蔬菜。

匏瓜富含鉀、鈣、鎂、磷等礦物質，以及維生素A、C跟B群，適度食用可一次吃到多種礦物質跟維生素，補足人體所需。

食材：

匏瓜 一個

紅蘿蔔 小半條

麵粉 適量

油 適量

鹽 少許

胡椒粉 少許

作法：

1.匏瓜洗淨去皮刨絲；紅蘿蔔去皮切絲。

2.匏瓜用鹽醃出水分，之後濾乾加入紅蘿蔔絲，倒入麵粉、胡椒粉和油攪拌均勻拌勻。

3.起油鍋，加2大匙油，放入調好的匏瓜麵糊，以中小火煎至二面金黃酥脆，即可取出切塊擺盤，上桌享用。

番茄湯麵

番茄是餐桌上常見的蔬果，「禪居食堂」選用大番茄等食材熬煮「番茄湯麵」，湯頭嘗起來相當濃郁，麵條Q彈帶勁，讓人一吃就愛上。

經典廣告台詞「番茄紅了，醫師的臉就綠了」，可見番茄是相當營養健康的好食材。

而番茄無論大小，都富含茄紅素、維生素A、維生素C等抗氧化營養素，是熱量低、膳食纖維高，極具營養價值的蔬果。

番茄愈紅表示茄紅素含量愈豐富，若經過加熱烹調或加一點油脂調理，還可以釋放更多茄紅素，甚至提高2至3倍的吸收率，可以改善心血管疾病，也能防止自由基造成身體組織病變，具有抗癌的功效。

除了茄紅素，番茄的營養價值相當多，其中以維生素C、膳食纖維最為重要。維生素C具有強大的抗氧化能力，有助清除體內自由基，預防老化；膳食纖維除了可以保健腸道，還能幫助控制血糖。

食材：

素肉碎 半碗

番茄  3-5顆

高麗菜  適量

生麵條 3把

鹽 少許

醬油 少許

白胡椒粉 少許

油 少許

作法：

1.素肉碎泡水洗淨；番茄洗淨切成小丁；高麗菜對半切開洗淨。

2.起油鍋，將素肉碎放入鍋中煸香，加入胡椒粉、醬油炒香後先起鍋。

3.原鍋再加入油，放入番茄，加入鹽巴和胡椒，燜煮約20分鐘，讓它出水，之後再倒入一些水，將素肉碎倒進去熬製約20分鐘，再加入高麗菜一起熬製約20分鐘，就將麵條放進去，煮熟即可起鍋。

貼心小叮嚀

1.麵毋須先用開水燙熟，直接下鍋煮熟即可。

2.素肉碎本身豆製味較重，所以要多洗幾次。

紅蘿蔔炒豆包

紅蘿蔔和豆包是家中常出現的料理食材，「禪居食堂」將它們一同烹調，端出「紅蘿蔔炒豆包」，不僅可口美味，且作法簡單，是道連廚房新手都能成功的家常菜色。

紅蘿蔔營養含有豐富的β-胡蘿蔔素和維生素A，對眼睛和皮膚好處多，是大多民眾對它的初步認識。不只如此，紅蘿蔔熱量低，平均每100克只有約40卡，且含有豐富的水溶性膳食纖維，可增加飽足感，甚至阻礙消化道對膽固醇的吸收，降低血液中的膽固醇，是減肥飲食好選擇。

黃豆加水浸泡，再經過研磨、過濾後加熱製成的豆漿，將它放涼後，表面會凝結一層凝固的蛋白質，此層蛋白質薄膜乾燥後水分會流失，變成細薄軟韌的薄片，此即所謂的豆皮，再將豆皮折疊即成豆包。

豆包濃縮各種營養素，比豆腐、豆漿更加營養，位居「豆腐界」蛋白質含量之冠，還有鐵、鈣、鋅等人體所需的18種微量元素。

食材：

紅蘿蔔  一條

豆包  3-4片

油  少許

鹽  適量

白胡椒粉  適量

作法：

1.紅蘿蔔洗淨切絲；豆包切絲。

2.起油鍋，先放紅蘿蔔下去炒一下，加入鹽和胡椒調味，倒一點水燜煮。之後放入豆包，再加一點水燜煮一下，將豆包炒軟，水分略收乾即可起鍋。

匏瓜煎餅材料。
匏瓜煎餅材料。
番茄湯麵材料。
番茄湯麵材料。
紅蘿蔔炒豆包。
紅蘿蔔炒豆包。
紅蘿蔔炒豆包材料。
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匏瓜煎餅。
匏瓜煎餅。

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