花點巧思 蔬食讓人舒心
集結佛光山人間福報「人間覺味」專欄成書，蔡招娣所著「小農餐盤--48道人間覺味」，是她走訪田野，帶回食材，並透過廚師好友協助，完成一道道美味蔬食，其中，更蘊含小農的感人故事，值得細細品味。
鮮彩甘露青蔬捲
料理示範：張譯心
食材
水梨半顆
小黃瓜1根
胡蘿蔔1/4根
紅、黃彩椒各1顆
越南澱粉條酌量
越南澱粉皮8張
薄荷和九層塔少許
調味料
越南素辣魚露3大匙
老抽和蜂蜜少許
檸檬汁1大匙
．作法．
1 將水梨、小黃瓜、胡蘿蔔、紅、黃彩椒切成約0.7公分條狀，長度不超過12公分。
2 越南澱粉條泡水30分鐘，再用沸水燙5分鐘後撈起沖冷開水備用；胡蘿蔔燙熟備用。
3 在深盤內倒進開水，先將澱粉皮整片放入沾溼後平放，依序放入 作法1 與 作法2 的材料，可依個人喜好加入少許薄荷或九層塔後，捲成長條狀盛盤，最後淋上調味料即可。
梨汁醬香豆乾
料理示範：林寶秀
食材
黑色大豆乾6塊
梨2顆（約800g）
調味料
粗黑胡椒粒2大匙
油400c.c.
香菇素蠔油4大湯匙
八角2.5片
白開水180c.c.
作法
1 梨洗淨不削皮，去中間果核後切小塊，再用果汁機打成泥；每一塊豆乾切井型成9小塊備用。
2 鍋中將油燒開後放入豆乾，用大火炸約8～10分鐘，直到豆乾蓬鬆焦黃時撈起瀝油。
3 將炸過豆乾的油留 1/3 在鍋中，中火將梨泥炒至香氣溢出，再放入豆乾拌炒後，加入八角、香菇素蠔油和水，蓋鍋燜煮直到醬汁收乾前加入黑胡椒粒，再燜煮2分鐘即可。
鳳梨薑黃炒飯
料理示範：林寶秀
食材
鳳梨半顆
鳳梨肉250g
熱飯2碗
鮮香菇3朵
碧玉筍3根
素火腿40g
青豆仁30g
三色豆30g
調味料
薑黃粉30g
白胡椒粉少許
油1.5大匙
糖1/2茶匙
鹽1/4茶匙
作法．
1 挖出鳳梨果肉使它成為容器。再將鳳梨肉、鮮香菇、碧玉筍、素火腿等食材切丁。
2 炒鍋不放油。將鳳梨梨肉炒香後加糖，再拌炒2分鐘起鍋待用。
3 乾鍋放油加熱，放鮮香菇炒2分鐘後盛起。
4 不洗鍋。將素火腿炒香後放入紅蘿蔔丁、碧玉筍、三色豆、青豆仁中火炒2分鐘後轉小火，再放入炒好的鮮香菇、熱飯和鹽，邊炒勻邊放入薑黃粉，拌炒2分鐘後撒上胡椒粉，再加入 作法2，即可上桌。
絲瓜榛果濃湯
料理示範：滕淑君
食材
絲瓜1條
腰果15粒
松露數片
（可以鴻喜菇取代）
松子少許
鮮奶50c.c.
調味料
法國奶油1小塊
麵粉1大匙
乾義式香料粉少許
鹽適量
作法
1 絲瓜去皮切塊，加1.5碗水煮軟後，與腰果一同用果汁機打成泥。
2 用小火將調味料炒香後，加入作法1 ，一起拌攪直到小滾3分鐘後熄火。
3 鮮奶打成奶泡。若無打泡機，也可加20c.c.鮮奶與 作法2一起煮。
4 將濃湯舀入碗後，取 作法3上層奶泡鋪在濃湯上，再輕輕撒上松子及松露（或以鴻喜菇切小段乾煎取代也可以），最後以一片薄荷葉點綴即可。
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