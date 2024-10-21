花點巧思 蔬食讓人舒心

鮮彩甘露青蔬捲。

集結佛光山人間福報「人間覺味」專欄成書，蔡招娣所著「小農餐盤--48道人間覺味」，是她走訪田野，帶回食材，並透過廚師好友協助，完成一道道美味蔬食，其中，更蘊含小農的感人故事，值得細細品味。

鮮彩甘露青蔬捲

料理示範：張譯心

食材

水梨半顆

小黃瓜1根

胡蘿蔔1/4根

紅、黃彩椒各1顆

越南 澱粉條酌量

越南澱粉皮8張

薄荷和九層塔少許

調味料

越南素辣魚露3大匙

老抽和蜂蜜少許

檸檬汁1大匙

．作法．

1 將水梨、小黃瓜、胡蘿蔔、紅、黃彩椒切成約0.7公分條狀，長度不超過12公分。

2 越南澱粉條泡水30分鐘，再用沸水燙5分鐘後撈起沖冷開水備用；胡蘿蔔燙熟備用。

3 在深盤內倒進開水，先將澱粉皮整片放入沾溼後平放，依序放入 作法1 與 作法2 的材料，可依個人喜好加入少許薄荷或九層塔後，捲成長條狀盛盤，最後淋上調味料即可。

梨汁醬香豆乾

料理示範：林寶秀

食材

黑色大豆乾6塊

梨2顆（約800g）

調味料

粗黑胡椒粒2大匙

油400c.c.

香菇素蠔油4大湯匙

八角2.5片

白開水180c.c.

作法

1 梨洗淨不削皮，去中間果核後切小塊，再用果汁機打成泥；每一塊豆乾切井型成9小塊備用。

2 鍋中將油燒開後放入豆乾，用大火炸約8～10分鐘，直到豆乾蓬鬆焦黃時撈起瀝油。

3 將炸過豆乾的油留 1/3 在鍋中，中火將梨泥炒至香氣溢出，再放入豆乾拌炒後，加入八角、香菇素蠔油和水，蓋鍋燜煮直到醬汁收乾前加入黑胡椒粒，再燜煮2分鐘即可。

鳳梨薑黃炒飯

料理示範：林寶秀

食材

鳳梨半顆

鳳梨肉250g

熱飯2碗

鮮香菇3朵

碧玉筍3根

素火腿40g

青豆仁30g

三色豆30g

調味料

薑黃粉30g

白胡椒粉少許

油1.5大匙

糖1/2茶匙

鹽1/4茶匙

作法．

1 挖出鳳梨果肉使它成為容器。再將鳳梨肉、鮮香菇、碧玉筍、素火腿等食材切丁。

2 炒鍋不放油。將鳳梨梨肉炒香後加糖，再拌炒2分鐘起鍋待用。

3 乾鍋放油加熱，放鮮香菇炒2分鐘後盛起。

4 不洗鍋。將素火腿炒香後放入紅蘿蔔丁、碧玉筍、三色豆、青豆仁中火炒2分鐘後轉小火，再放入炒好的鮮香菇、熱飯和鹽，邊炒勻邊放入薑黃粉，拌炒2分鐘後撒上胡椒粉，再加入 作法2，即可上桌。

絲瓜榛果濃湯

料理示範：滕淑君

食材

絲瓜1條

腰果15粒

松露數片

（可以鴻喜菇取代）

松子少許

鮮奶50c.c.

調味料

法國奶油1小塊

麵粉1大匙

乾義式香料粉少許

鹽適量

作法

1 絲瓜去皮切塊，加1.5碗水煮軟後，與腰果一同用果汁機打成泥。

2 用小火將調味料炒香後，加入作法1 ，一起拌攪直到小滾3分鐘後熄火。

3 鮮奶打成奶泡。若無打泡機，也可加20c.c.鮮奶與 作法2一起煮。

4 將濃湯舀入碗後，取 作法3上層奶泡鋪在濃湯上，再輕輕撒上松子及松露（或以鴻喜菇切小段乾煎取代也可以），最後以一片薄荷葉點綴即可。