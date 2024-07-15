我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

低醣蔬食 美味不打折

文／喻碧芳、圖／日日幸福出版社提供
法式菇蕈鹹派。
法式菇蕈鹹派。

喻碧芳上菜

經營「東雅小廚」20多年，從產地到餐桌之間的綠食行動，從南來北往尋訪台灣好食材，在自己的餐廳與店內推廣、落實，集有機、蔬食、低溫、低醣、無麩質、手路料理，帶動大家對「吃」的重視，重新喚醒「食」的感動與健康。

現任東雅小廚餐廳執行總監、歷屆台灣美食展（原台北中華美食展）召集人、實踐大學推廣部低溫烹調講師、台灣新起點健康促進協會顧問等。

著作包括「食物溫度決定癒病力-三采文化」、「食蔬好日子-台視文化」、「原味料理全圖解-幸福文化」、「去濕養身食養薑料理-日日幸福」、「食樂-日日幸福」。

法式菇蕈鹹派

誰說製作鹹派一定要使用專用烤模？可以利用杯子蛋糕的烤模來做鹹派，快速完成，而且效果很不錯呢！再加上使用千張替代麵粉派皮，如此減醣的蔬食好滋味，請趕快動手試做吧。

材料

白花椰菜150g、美白菇30g、鴻喜菇30g、洋蔥丁50g、杏仁粉50g、亞麻仁籽粉80g、起士粉少許、雞蛋1個、椰子油10g、無鹽奶油20g、千張（長22 公分x 寬24 公分）1.5 片、削皮蒸熟的馬鈴薯泥2 個、水果紅甜椒適量、青花椰筍50 g、馬扎瑞拉起士絲適量

調味料

海鹽少許、義大利香料少許

特別說明

千張（豆腐衣）屬於豆製品家族的千張，可以形容它像是一種薄而有韌性的豆腐乾片，顏色米黃，可涼拌、清炒或煮湯。近來減醣飲食盛行，千張因為低卡、低熱量，許多人使用千張來替代各種麵皮，比如水餃皮、餛飩皮、蝦卷皮、菜卷皮等。

做法：

1、白花椰菜洗淨後瀝乾水分， 花序先分切成小朵，用調理機把白花椰菜打成粗碎，再用紗布袋將水分擠掉，另取鍋放少許橄欖油（份量外），以中小火炒掉花

椰菜的水分（約5 ~6分鐘）。

2、美白菇、鴻喜菇切除根部， 快速沖洗剝開切成2~3公分小段、洋蔥丁先入鍋加點橄欖油（份量外）拌炒均勻，放涼備用。

3、取一調理盆，放入以篩網過篩的杏仁粉、亞麻仁籽粉，以及起士粉、海鹽、雞蛋、椰子油、無鹽奶油。

4、將做法3 放入做法1 炒好的花椰菜米，均勻拌成團。烤箱先以上下火160℃預熱10分鐘。

5、取一千張以廚房剪刀分成4等份（1.5 張共分為6 份）， 在蛋糕模中鋪上千張片。續將做法4 的麵糰分為6 份，一一放入鋪有千張皮的烤模中，均勻按壓成杯狀。

6、將做法5入烤箱，以上下火160℃烘烤約13 分鐘，取出備用。馬鈴薯

泥拌入義大利香料略為調味。

7、再將做法6烤好的一個個派皮，依序等量填入馬鈴薯泥、炒好的菇類、洗淨切成丁的水果紅甜椒及分切成小朵的青花筍，刷上蛋液（份量外），撒上馬扎瑞拉起士絲，進烤箱上下170℃烤約20分鐘即成。

八寶素醬

很多吃素或蔬食的朋友很煩惱，他們說葷食的人可以有XO醬當作方便醬料，蔬食者卻很少有適合佐餐的中式醬料來搭配；因此設計出這一款以天貝、蒟蒻、豆干、毛豆為主食材，非常具有眷村風味的素炸醬。

材料：

玄米油3大匙、蒜末15g、竹薑末15g、甜麵醬2大匙、黑豆瓣醬1大匙、蘿蔔乾50g、豆干100g、黃豆天貝100g、蒟蒻塊120g、乾香菇100g、油蔥酥15g、水250cc、金針菇半把、毛豆20g、芹菜末15g

調味料：

黑豆壺底油3大匙、香油1大匙、二砂糖1大匙、香菇粉1小匙、胡椒粉1小匙

特別說明：

甜麵醬、黑豆瓣醬這兩種發酵食品是「眷村炸醬」的靈魂，少了其中之一，味道就不對。除了炸醬，「醬爆」類的菜色也需要它們來佐味，像是醬爆雞丁、醬爆茄子。但必須注意兩者含鈉量皆高，不要食用過量。另外，如果能選用以非基改黃豆、黑豆來製作的甜麵醬與黑豆瓣醬，品質則比較有保障。

做法：

1、平底鍋倒入玄米油，以中小火炒香蒜末、竹薑末、甜麵醬、黑豆瓣醬。

蒟蒻塊先用清水沖洗，再入滾水（份量外）鍋汆燙1鐘，撈起放冷水中過水，再撈起瀝乾備用。

2、蘿蔔乾漂洗去鹽分擰乾後切碎；豆干切小丁；黃豆天貝切小丁；蒟蒻塊切小丁（注意所有切成丁塊的食材需大小一致），將上述食材加入做法1的鍋中以小火續炒至入味。

3、乾香菇加水泡軟擰乾後切小丁，和油蔥酥、50cc的水一起放入做法2的鍋中，以中火煮至滾。若要風味更佳，亦可在此階段放入金針菇（切除根部，快速沖洗切成1公分小段），一起烹煮。

4、續加入調味料、水200cc蓋上鍋蓋燜煮，待快收汁時放入洗淨瀝乾的毛豆（也可加放芹菜末添香）拌煮約3 分鐘即可，搭配麵飯皆宜。

八寶素醬步驟4。
八寶素醬步驟4。
法式菇蕈鹹派步驟。
法式菇蕈鹹派步驟。
法式菇蕈鹹派步驟。
法式菇蕈鹹派步驟。
八寶素醬。
八寶素醬。
喻碧芳。
喻碧芳。
八寶素醬步驟3。
八寶素醬步驟3。
法式菇蕈鹹派。
法式菇蕈鹹派。
八寶素醬步驟1。
八寶素醬步驟1。
法式菇蕈鹹派步驟。
法式菇蕈鹹派步驟。
八寶素醬步驟2。
八寶素醬步驟2。

義大利 低溫 雞蛋

上一則

真的「熱到像烤箱」 實測生麵糰放車內 4小時烤出金黃蛋糕

延伸閱讀

歡喜心集蔬食餐飲 擴大服務做輕食

歡喜心集蔬食餐飲 擴大服務做輕食
巧手烹蔬食 無肉也歡

巧手烹蔬食 無肉也歡
料理功夫／咖哩番茄白花椰菜

料理功夫／咖哩番茄白花椰菜
芝加哥佛光人 復蔬公益路跑 環保心保愛地球

芝加哥佛光人 復蔬公益路跑 環保心保愛地球

熱門新聞

他分享Trader Joe's「4大雷品」 內行人曝美味吃法：你沒吃對

2024-07-06 20:50
巨人柱國家公園實測高溫是否能烤熟香蕉蛋糕。(取材自巨人柱國家公園臉書)

真的「熱到像烤箱」 實測生麵糰放車內 4小時烤出金黃蛋糕

2024-07-12 08:45
蓮子栗南瓜扣。

巧手烹蔬食 無肉也歡

2024-07-08 09:00
高通膨使得消費者減少外食，美國大型連鎖速食業者包括麥當勞和漢堡王都推出5美元特價餐搶客。（路透）

想省錢？速食業者推5美元特價餐搶客 消費者籲菜單全面降價

2024-07-02 03:40
Hooters以身材火辣的服務生為賣點，吸引不少忠實客戶。圖為示意圖，非新聞當事人。(美聯社資料照片)

辣妹牌失效？餐廳Hooters爆倒閉潮 全美已關40多家分店

2024-06-28 03:34

料理動手做／鹹甜都好 就愛喝湯

2024-06-19 23:37

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火