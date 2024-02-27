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重現「繁花」經典菜

原志
排骨年糕
排骨年糕

自從王家衛拍的電視劇「繁花」開播以來，一款叫「排骨年糕」的上海菜突然走紅。日前幾個老友來家裡聚會，我也跟風趕時髦做了一道「獨家祕製」的排骨年糕招待大家。雖然有人認為我這款排骨年糕不是正宗的上海排骨年糕，說正宗的上海排骨年糕必須是一大塊年糕上面澆上濃油赤醬，再壓上一塊油炸的豬扒，但大家都一致承認我這款排骨年糕味道很不錯。所以，我覺得正宗不正宗不重要，好吃才是王道。關鍵是做法還很簡單環保（不用油炸）。

排骨年糕

材料：

去邊排骨1公斤（1000克）、韓國年糕條500克、葡萄酒2大勺、蠔油1大勺、老抽、生抽各1大勺、冰糖碎塊約10克、蔥花（或香菜）1小把。

排骨年糕食材
排骨年糕食材

作法：

1.排骨切條，先用細鹽提前醃製一個晚上。

2.大火把鍋燒熱，滴幾滴食用油，放進冰糖炒至融化。

3.把排骨倒進鍋裡大火翻炒至金黃色。

4.依次加入葡萄酒、蠔油、老抽和生抽，充分翻炒，讓排骨著色均勻。

5.倒入一杯開水，蓋上鍋蓋大火燒開轉中小火慢燉。每隔幾分鐘翻轉攪拌一下。

6.大約45分鐘後，加入年糕條，讓年糕條沒入湯汁中。

7.大火燒開，翻炒幾下，繼續用小火慢燉約5分鐘即可熄火。

8.排骨年糕裝盤後，上面撒一把蔥花便可開吃。

蠔油芥藍

蠔油芥藍
蠔油芥藍

排骨年糕、蠔油芥藍都很受歡迎，端上桌就見底，特別是蠔油芥藍，還沒拍照就先被試吃。

材料：

芥藍1.5磅、大蒜2粒、蠔油1大勺、食用油2勺。

作法：

1.半鍋水燒開，放進芥藍，蓋上鍋蓋，猛火燒開。

2.把芥藍撈出，碼放在盤子裡備用。

3.另起一個油鍋，放入兩大勺食用油，加熱至冒煙，扔進去切碎的大蒜片爆香。

4.在油鍋裡放入一大勺蠔油，趁熱翻炒。

5.倒進兩大勺開水與蠔油拌勻，把沸騰的蠔油水均勻淋在芥藍上，便可上桌。

小叮嚀：

用開水燙芥藍時，最好在開水裡滴幾滴食用油，這樣撈出來的芥藍會更加翠綠。

繁花

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