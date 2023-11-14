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雙色花樣饅頭

smarthousewife
雙色花樣饅頭
雙色花樣饅頭

面對通貨膨脹的壓力，自己動手做饅頭，不僅能節省荷包，又可以手腦並用。朋友傳來花色饅頭影片，讓我躍躍欲試，於是隨心所欲把玩麵糰捏製花樣，果然趣味盎然。

材料：

麵粉、薑黃粉、奇亞籽、酵母粉、紅糖、水。

工具：

量杯、切麵刀、砧板、蒸鍋、蒸籠、蒸籠布

作法：

1.弄濕蒸籠布，置於每層蒸籠內，最底下的蒸鍋則倒入4杯水，放於爐台上，備用。

2.取一不鏽鋼盆，倒入麵粉、奇亞籽、紅糖和酵母粉，攪拌均勻。另取一個不鏽鋼盆，倒入麵粉、薑黃粉、紅糖和酵母粉，攪拌均勻。

3.兩個不鏽鋼盆，分別操作如下：一邊倒入水，一邊攪和麵粉，徐徐地注入水，漸漸地將麵粉和水混合，揉成麵糰，至不沾手的程度，再揉1～2分鐘；靜置於溫暖處，進行30分鐘發酵，各分割成兩塊麵糰。

4.將麵糰擀平成橢圓形，奇亞籽麵皮、薑黃麵皮疊起後捲起成圓筒狀。

5.將雙色麵糰切小塊，小麵糰壓扁擀平、捲起，隨意捏花樣，放入蒸籠中進行第二次發酵程序，約一小時。

6.完成第二次發酵後，將蒸籠連同發酵完成的饅頭搬離爐台。爐台上剩下鍋蓋和裝著4杯水的蒸鍋，開中大火煮水。

7.水煮沸後，將鍋蓋掀起，把放有發酵完成之饅頭的蒸籠置於蒸鍋上，蓋好鍋蓋，蒸20分鐘。時間到，即可熄火，取出饅頭。

雙色花樣饅頭
雙色花樣饅頭

小叮嚀：

1.若使用不鏽鋼蒸鍋，在每層蒸籠之上，放置乾布，以避免期間水蒸氣遇不鏽鋼凝結成水滴，落在饅頭上，造成饅頭塌陷。

2.20分鐘蒸饅頭：分為15分鐘和5分鐘兩段時間操作。首先，蒸15分鐘後，將蒸鍋鍋蓋掀開一角，使蒸氣散發，讓蒸籠裡外的溫度漸漸調和。保持如此狀態，蒸5分鐘之後熄火，饅頭便不會收縮塌陷了。

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