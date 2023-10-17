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南韓爆紅甜點「米漿冰」 在家也能做

聯合新聞網／綜合報導
圖為南韓熊津米漿冰。（圖：台灣7－ELEVEN提供）
圖為南韓熊津米漿冰。（圖：台灣7－ELEVEN提供）

在家也能做出南韓超夯甜品？一名網友也在家動手玩創意，自製南韓知名的「米漿冰」，不僅材料好準備，去一趟超市就能買齊，且做出來的成品既美味，成本也超級低，讓他忍不住熱情邀約，「大家也能試試米漿冰」。

一名台灣網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，之前南韓的「米漿冰」相當流行，當時他也買了很多來吃，近日他突發奇想，打算來做個「台灣的米漿冰棒」，便跑到超市買了罐家庭號的糙米漿，在家開始DIY。

原PO表示，糙米漿買回來後就可以將它倒入冰棒的模具中，約冷凍6到8小時就完成了。成品不僅賣相佳，連成本也頗低，原PO估算一罐糙米漿大概可製成20根冰棒。但他也叮嚀，該款自製「米漿冰」是台灣風味，與南韓的冰棒味道大不相同。

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貼文曝光後掀起討論，網友們紛紛喊話想嘗試，「看起來很讚欸，我也要來試試」、「感覺很好吃」，也有人認為美味的最大關鍵在於模具，「重點是要有你那樣漂亮的冰棒模具，成品才會感覺好吃」、「想知道用那種模具，好漂亮」，部分民眾也發表看法，「可是超甜的，害我都要買一罐無糖豆漿回來加」。

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