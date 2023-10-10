重現「航海王」美食 大廚扮成香吉士重現「連骨肉塊」

香吉士的絕美大餐「連骨肉塊」引發廣大網友復刻仿做。(取材自臉書@我愛Staub鑄鐵鍋社團)

日本漫畫「航海王」（海賊王）由尾田榮一郎創作，自1997年在「週刊少年Jump」連載至今仍高踞人氣榜首位，有「日本史上最經典少年漫畫」美名且已發行至30多國，Netflix以其為藍本拍攝的「航海王」（ONE PIECE）真人版8月底全球開播。該影集再度燃起眾人的動漫 魂，台灣有一名廚師重現劇中大廚「香吉士」的絕美大餐「連骨肉塊」，立刻在社群媒體引發廣大迴響。

因為特別喜歡海賊王的漫畫與動畫，在臉書 經營「艾迪生料理」粉專的EDDI大廚魏嘉昌老師，日前特地打扮成香吉士，在臉書社團「我愛Staub鑄鐵鍋」裏直播分享大家都很熟悉的「連骨肉塊」做法，表達對尾田榮一郎的敬意。

原著漫畫家尾田榮一郎親自擔任「航海王」影集的監製，也參與了後製，故事講述魯夫為了大秘寶「ONE PIECE」一心一意想成為海賊，與一群年輕探險家組成草帽海賊團展開了海洋冒險故事 。

魏嘉昌長期使用Staub鍋具料理三餐，同時也授課侍酒與異國料理，在粉專影片裏經常分享食材與美酒如何互搭選用、香料的使用方式、刀具鍋子的搭配利用小秘訣。

此次，魏嘉昌以隆重穿著搭上遮眼的金色假髮，被網友們稱讚直播界真人版的香吉士，有趣的主題吸引了不只煮夫煮婦、更拓展到家中成員裡的動漫族群與COS族群成為觀眾，還能引誘料理新手願意第一次動手拿起鍋子食材煮菜。

魏嘉昌老師扮成香吉士直播料理教學，社團更有連骨肉塊幸運杯墊的抽獎，由甜兜兜手作小舖提供。(取材自臉書@我愛Staub鑄鐵鍋社團)

也有社友說，她之前去圖書館看一本香吉士的食譜 書，書名是「航海王海賊食譜海的一流料理人：香吉士的滿腹餐點」，結合了卡通，很有趣，建議大家可以去借回來和孩子們看著書一道道現學現煮現吃。隔天跟著試做的社友說，「EDDI老師的直播教學料理，根本是她專屬的煮婦魂練功區」。

其實，這道菜的複雜度不高，但有些小技巧要特別提醒，越簡單的料理感覺越講究技巧，例如怎麼樣把豬肉跟雞肉混著吃，真的美味。社團管理員盛讚社友們的各種風趣做法，讓做料理不僅是照顧家人，也能發揮無限創意，透過雞蛋把連骨肉塊做出了精髓 ，大家都能在直播中學到迷人料理的做法。

繼人氣破表的連骨肉塊之後，10月初最新的直播分享是香吉士做給阿金的炒飯，也是EDDI老師盛裝教學的饗宴。