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鮮美蔬食2道

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芽甘藍炒粉絲
芽甘藍炒粉絲

芽甘藍炒粉絲，厚實味美的波特貝勒菇，搭配養生的芽甘藍，翻滾在銀絲間，令人食指大動。櫛瓜蘿蔔火鍋，樣樣俱全、湯鮮味美。

芽甘藍炒粉絲

材料：

芽甘藍、胡蘿蔔、波特貝勒菇(Portobello Mushrooms)、粉絲、水。

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.芽甘藍洗淨，對切；胡蘿蔔洗淨，去皮，切細絲；波特貝勒菇洗淨，切小塊；粉絲洗淨，以溫水浸泡15分鐘，切小段，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱後放入胡蘿蔔、波特貝勒菇，快速翻炒，倒入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.兩分鐘後，加入芽甘藍並以麻油、黑胡椒、鹽調味，拌炒均勻，繼續烹煮。

4.菜肴八分熟，倒入粉絲、水，以醬油調味，持續地翻動，使菜肴和粉絲充分融合。

5.菜肴熟且入味，即可盛盤上菜。

櫛瓜蘿蔔火鍋

櫛瓜蘿蔔火鍋
櫛瓜蘿蔔火鍋

材料：

櫛瓜、胡蘿蔔、白蘿蔔、包心丸子、牛蒡柳條、豆腐、A菜、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.櫛瓜、胡蘿蔔、白蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；包心丸子洗淨；牛蒡柳條洗淨，切小塊；豆腐切小丁塊；A菜洗淨，切小段，備用。

2.電鍋內鍋，放入櫛瓜、胡蘿蔔、白蘿蔔、包心丸子、牛蒡柳條、豆腐、水，稍做攪拌，蓋上電鍋鍋蓋烹煮。

3.電鍋開關跳起來，掀開鍋蓋，將電鍋內鍋中所有食材倒入置於瓦斯爐上的湯鍋中，湯沸騰後，加入A菜，以麻油、黑胡椒、鹽調味，稍做攪拌。

4.待菜肴熟且入味，即可盛起享用。

波特

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