中秋團聚餐 前菜湯品輕鬆上

草莓菠菜堅果沙拉

中秋節是華人 團聚的節日，家中可能會有燒烤派對或聚餐，烤肉前吃點沙拉，可以增加纖維的攝取，平衡一下營養，事前預備些前菜和簡易的湯品，也能減少手忙腳亂的情況發生。

草莓菠菜堅果沙拉

材料：

菠菜葉1包、草莓1盒、葡萄一些、堅果一些、沙拉醬或優格。

作法：

1.將草莓洗淨、擦乾、切半。堅果放在拉鏈塑膠袋裡，拍碎。

2.將草莓、菠菜葉和堅果放入沙拉大碗裡，淋上喜歡的沙拉醬或優格即成。

小叮嚀：

1.可以使用家中現有的水果代替草莓，例如蘋果、梨或桃子，也可加入葡萄乾或小紅莓乾。

2.波菜是很營養的蔬菜 ，但因為含有草酸，其澀味讓許多人望之卻步。當成沙拉吃的這個品種之菠菜幾乎沒有澀味，加上水果的甜和堅果的香，連小孩子都喜歡。

蝦鬆

蝦鬆

材料：

蝦子15～20隻、蘑菇一些、新鮮玉米粒或冷凍玉米粒適量、富士蘋果半顆、生菜、油條1根。

作法：

1.蝦子去殼、腸泥，擦乾後切丁，用鹽、酒、太白粉拌勻，放入冰箱醃15分鐘。

2.蘑菇洗淨，切小塊；蘋果切丁。

3.熱炒鍋，加入食用油，先炒醃好的蝦丁，熟了起鍋備用。

4.接著炒玉米粒、蘑菇、蘋果丁，以鹽調味，最後拌入炒好的蝦丁。

5.生菜用水洗乾淨，擦乾，用剪刀剪成碗狀，就可用來盛裝剛剛炒好的材料，最後撒上拍碎的油條即成。

小叮嚀：

1.富士蘋果、山藥、馬蹄和沙葛都是吃起來脆脆甜甜的口感，可依據家人的喜好，擇一即可。

2.油條可用馬鈴薯片、蝦片或任何一種爽脆的chips代替。

蓮藕玉米紅蘿蔔湯

蓮藕玉米紅蘿蔔湯

材料：

蓮藕1段、玉米2根、紅蘿蔔適量、豬排骨適量。

作法：

1.豬排骨汆燙，將碎骨、血塊沖洗乾淨。鍋子洗淨，重新加入水、排骨、米酒，煮沸後以中火燉煮1小時。

2.蓮藕削皮，切薄片。紅蘿蔔去皮，和玉米都切塊。

3.所有蔬菜加入排骨湯，中火燉煮15分鐘即成。

小叮嚀：

1.如果來不及煮排骨湯，可用雞湯罐頭代替。

2.除了燒烤肉類、海鮮，玉米也常會塗上烤肉醬，進烤爐做成烤玉米。但烤玉米比較乾硬，不適合牙口不好的老人和小孩，就可以拿湯裡面的玉米代替。