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抗氧化 護腸胃 大白菜出招

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麻醬白菜拌麵
麻醬白菜拌麵

大白菜，屬於十字花科的植物，抗癌明星蔬菜。有降低癌症發生的機率，增加肝臟的解毒能力，並有抗氧化作用。還可以抗老化，增強免疫力，促進腸胃健康。

麻醬白菜拌麵

材料：

小白菜、胡蘿蔔、大白菜、義大利麵、水。

調味料：

鹽、中東芝麻醬(Tahini)、美乃滋、醬油。

麻醬白菜拌麵材料
麻醬白菜拌麵材料
麻醬白菜拌麵材料
麻醬白菜拌麵材料

作法：

1.小白菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；大白菜洗淨，切小塊，備用。

2.取適量的鹽，放入中型碗中，倒入熱開水做成鹽水；另取一中型碗，放入中東芝麻醬、美乃滋、醬油，攪拌均勻，徐徐地注入鹽水，醬汁充分融合均勻，即是自製麻醬。

3.湯鍋放入適量的水，置於爐火上，水沸騰後放入大白菜，煮兩分鐘；放入小白菜和胡蘿蔔，菜肴煮至八分熟時加入義大利麵，記得經常翻動，勿使麵條沾黏，煮好之後，撈起沖冷水，瀝乾備用。

4.另取湯鍋，分次取適量的義大利麵條，搭配自製麻醬，充分攪拌，直到菜肴、湯汁和麵條融合，即可盛起享用。

大白菜炒豆腐
大白菜炒豆腐

大白菜炒豆腐

材料：

大白菜、胡蘿蔔、黑木耳、豆腐、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.大白菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切絲；黑木耳洗淨，浸泡兩小時，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.炒鍋置於爐火上，放入大白菜、胡蘿蔔、黑木耳、水，拌炒一下，蓋上鍋蓋。

3.大白菜八分熟，加入豆腐，以麻油、黑胡椒、鹽調味，攪拌均勻，繼續烹煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛起。

大白菜番茄湯麵
大白菜番茄湯麵

大白菜番茄湯麵

材料：

大白菜、高麗菜、番茄、牛蒡、芹菜小丸子、義大利麵條、水。

調味料：

橄欖油、泰式素食酸辣醬。

作法：

1.大白菜、高麗菜洗淨，切小塊；番茄洗淨，切小塊；牛蒡洗淨，切絲；芹菜小丸子，切小塊，備用。

2.湯鍋放入適量的水，置於爐火上，水沸騰後放入義大利麵，記得經常翻動，勿使麵條沾黏，煮好之後，撈起沖冷水，瀝乾備用。

3.湯鍋倒入大白菜、高麗菜、牛蒡、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.鍋中菜肴八分熟，放入番茄、芹菜小丸子，以橄欖油、泰式素食酸辣醬調味，充分攪拌均勻。

5.待菜肴熟且入味，加入煮好的義大利麵，攪拌之，再煮一分鐘，使菜肴、湯汁和麵條融合，即可盛起享用。

番茄炒大白菜
番茄炒大白菜

番茄炒大白菜

材料：番茄、大白菜、牛蒡、油豆腐、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.番茄洗淨，切小塊；大白菜洗淨，切小段；牛蒡洗淨，切絲；油豆腐洗淨，切丁，備用。

2.炒鍋置於爐火上，加入適量的橄欖油，油鍋熱，放入大白菜、牛蒡、番茄，快速拌炒，加入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.菜肴八分熟，加入油豆腐，以黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻，繼續烹煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

義大利 癌症 免疫力

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