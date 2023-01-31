新年好彩頭 花開富貴

老人、小孩都適合，「花開富貴」不但好吃，端上桌也非常體面。

材料：

蘿蔔1條、豬絞肉1/3磅、冬菇3～5個、紅椒、蔥花。

肉末調味料：

醬油、味醂、麻油、胡椒粉、澱粉適量。

淋醬調味料：

醬油、蠔油、水澱粉全適量。

食材

作法：

1.紅椒切丁，冬菇洗淨後用溫水浸軟，撈起擠去水分，切去蒂頭再切小丁。香菇水留著備用。

2.豬絞肉加入適量的肉末調味料拌勻，再酌量加入冬菇水攪拌上勁；最後加入冬菇丁拌匀，蓋上保鮮膜冷藏20分鐘備用。

3.蘿蔔切薄片約30片，放大碗中並加2小匙鹽，用手抓匀，醃製10分鐘。撈起用水沖去鹽分，瀝乾備用。

4.蘿蔔片上放入醃好的絞肉，碼在圓盤邊圍成一圈，如有剩餘的絞肉，可放在盤子中心的空位。

5.剩下的蘿蔔薄片對切，每片在1/3處重疊成一長型，由左至右捲起成一朵花型，用牙籤固定後放在盤子中間同蒸。

蘿蔔薄片對切，每片在1/3處重疊成一長型，由左至右捲起成一朵花型。

6.冷水入鍋開大火蒸，水滾後再蒸約10分鐘至熟，關火燜5分鐘取出，把湯汁倒出備用。

7.鍋中倒少許油，放入紅椒略炒，再把蒸出的汁水倒入鍋中，加入少許醬油、蠔油、用水澱粉勾薄芡。

8.均匀地淋在肉餡上，撒上蔥花即可。

開大火蒸，水滾後再蒸約10分鐘至熟，關火燜5分鐘取出。

小叮嚀：

蘿蔔片要切越薄越好，用鹽醃製是要使蘿蔔片軟身但不易折斷，也可用滾水燙一下。