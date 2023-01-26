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團圓好食光 銀髮族年菜

文／羅建怡 圖／林承樺
福如東海
福如東海

老人家多半牙口不好，或者有些慢性病，限制了飲食。達人將老人家平常愛吃的食物稍作變化，變得養生又綿軟，而且易學易做，年節期間可以試試以下幾道專為長輩設計的料理。

福如東海

食材高檔又養生，端上桌年味十足又氣派。

材料：

小鉤翅50公克、罐頭小鮑魚12個、大顆干貝6個、香菇12朵、白木耳適量、冬瓜適量、高湯、蔥2根、薑3片、紹興酒2大匙、小玉西瓜1個（當容器用）。

作法：

1.小鉤翅放入油鍋內油炸1分鐘，撈出後，用水泡1天（若天熱，需放冷藏），再取出濾乾水分，加入高湯、酒、蔥、薑，放進電鍋，以外鍋2杯水蒸燉。此動作需做3次。

2.干貝放在容器內，加酒，入鍋蒸20分鐘。取下干貝邊的韌帶備用。香菇泡軟，白木耳泡軟，備用。罐頭鮑魚汆燙（去除罐頭味），備用。

3.冬瓜洗淨去皮，用工具挖成球狀，入鍋汆燙（去除菜腥味）撈出備用。西瓜洗淨，於3分之1處用雕刻刀做切分，並挖去中間的果肉備用。

4.將作法1~3材料及蔥、薑、酒、高湯放進燉鍋內鍋，燉2小時，再將冬瓜球放入續燉30分鐘即可。

5.完成的福如東海湯，加入1小匙味精拌勻，裝進西瓜盅內，即可上桌。

TIPS：

材料處理較繁複，但千萬不可偷懶。每道素材分開料理的目的，是要讓每個食物，都能展現屬於「它」的特色！

古早日子
古早日子

古早日子

地瓜葉的味道，讓人回憶起過往歲月！而且口感柔滑，適合長輩。

材料：

地瓜葉半斤、金華火腿末1大匙、新鮮香菇3朵、肉絲2兩、高湯適量

作法：

1.金華火腿末加酒入鍋蒸20分鐘備用；香菇洗淨切細絲備用。

2.肉絲加入1大匙水與1大匙油拌醃備用。

3.地瓜葉只取葉子部分，洗淨。燒滾一鍋水加2大匙油，地瓜葉汆燙，撈出泡入冷水待涼，再撈出擠乾水分，切細末。

地瓜葉只取葉子部分，洗淨。燒滾一鍋水加2大匙油，入地瓜葉汆燙，撈出泡入冷水待涼，...
地瓜葉只取葉子部分，洗淨。燒滾一鍋水加2大匙油，入地瓜葉汆燙，撈出泡入冷水待涼，再撈出擠乾水份，切成細末。

4.鍋內放入高湯煮滾，將香菇、肉絲、地瓜葉放入，加適量的鹽與味精調味。待滾透後，用太白粉水勾芡。

5.盛入湯碗或水盤，最後撒上火腿末即可上桌。

TIPS：

只取地瓜葉，且盡量切細末，是這道創意菜好吃的主因。

東坡獻壽
東坡獻壽

東坡獻壽

燉煮後的肉質軟綿滑舌，牙口不佳的老人家，一樣可以享盡美味。

材料：

a.五花肉（約8公分正方）6塊、紹興酒200毫升、醬油180毫升、冰糖80公克、水1200毫升。

b.蔥6支、薑6片、八角6顆、藺草6條。

c.麵線半斤、青江菜12棵、枸杞12粒。

作法：

1.藺草先用熱水煮軟備用，每塊五花肉用藺草以十字綁法固定。

2.準備像10人份電鍋內鍋大小的鍋子，鍋底放上蒸底（竹編的蒸架），依序放上薑片、蔥段、五花肉、八角，倒入醬油、酒、水。

3.開大火煮滾後，蓋上鍋蓋改小火燉煮1小時30分；加入冰糖，並將八角取出，續燉煮1小時30分；再改中小火燉煮30分。打開鍋蓋看看肉的軟爛程度，即可開大火收汁，湯汁濃稠即熄火。

4.麵線燙煮後撈出濾乾，拌上油盤成小圓錐狀。鍋內放水、鹽及油煮滾，汆燙青江菜後撈出。

5.取一大盤，中間放東坡肉，並以麵線團（上放一粒枸杞）及青江菜圍邊。最後在東坡肉上淋醬汁即成。

TIPS：

1.取藺草、不用綿線，是為藺草的草香；煮軟的動作，主要為殺菌。

2.東坡肉不黏鍋的祕訣，在於「蒸底」，隔開了鍋底，久燉也無妨。

藺草先用熱水煮軟備用，每塊五花肉用藺草以十字綁法固定。
藺草先用熱水煮軟備用，每塊五花肉用藺草以十字綁法固定。

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