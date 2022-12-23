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他煮湯圓黏一團變「年糕」 網友點出失敗關鍵

聯合新聞網／即時報導
有網友冬至時煮小湯圓，沒想到全部黏成一團。（取材自爆廢公社二館）
有網友冬至時煮小湯圓，沒想到全部黏成一團。（取材自爆廢公社二館）

每到冬至就是要吃湯圓，有人習慣買現成回家直接吃，也有人會買製作好冷凍的來煮，不過臉書上有不少人PO出煮湯圓失敗的成品，照片一貼出笑翻不少人。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出照片，原本一顆顆紅色、白色的小湯圓，煮到最後竟然黏成一團，已看不出粒粒分明的模樣，反而像是一大團麵團，讓他氣得直飆髒話，照片一出笑翻不少人。

鄉民們搞笑地說「好大的年糕」、「這在煉丹嗎？」、「這是年糕？」、「吃一顆大一歲，吃一大顆也是一歲」、「這一團好團圓」、「是煮『小湯圓』，不是『一坨湯圓』啦」、「為什麼有辦法把湯圓煮成這樣？」、「年糕的概念，你現在需要的是泡菜跟醬」、「我剛剛以為這是發糕」。

還有網友解釋湯圓黏成一團的原因，「你是冷水下鍋煮喔」、「水沒滾就直接丟下去，就會變這樣一整坨」、「冷水就放了吧，暈倒」、「水沒開就先下湯圓」、「應該是昨天買拿去冰凍，沒退冰直接下水煮」。

無獨有偶，有其他網友也PO出湯圓失敗照片，他將好幾顆芝麻湯圓下鍋煮，沒想到同樣也是黏成一團，更誇張的是湯圓裡的芝麻餡全都跑出來，讓他看了哭笑不得，自嘲地說「煮湯圓前記得湯圓不用吐沙哦」。

還有人煮芝麻湯圓，同樣也黏成一團，甚至芝麻餡都跑出來。（取材自爆廢公社二館）
還有人煮芝麻湯圓，同樣也黏成一團，甚至芝麻餡都跑出來。（取材自爆廢公社二館）

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