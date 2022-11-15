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鹹香甘甜 金沙南瓜2吃

江碧琪
金沙南瓜飯
金沙南瓜飯

南瓜當道，喜歡南瓜的朋友，不妨做些金沙南瓜料理，它帶有南瓜的甜味，也有蛋黃的鹹香，色澤誘人，外鹹裏甜，簡單易做。

金沙南瓜飯

食材：

白飯2碗、南瓜1塊、熟鹹蛋2個、蔥1～2條、油適量。

金沙南瓜飯食材
金沙南瓜飯食材

作法：

1.熟鹹蛋去殼，蛋黃和蛋白要分開，蛋黃挖出用刀切碎或壓碎，蛋白切碎則可。

2.將南瓜去皮，切成薄片；蔥要切花，白飯捏散備用。

3.把水燒開，將南瓜片全部放入滾水中灼一下去生味，撈起瀝去水分，切小粒備用。

4.不沾鍋中倒入適量的油，放入鹹蛋黃碎，中小火炒至起泡沬，再放入南瓜粒同炒。

鹹蛋黃碎用中小火炒至起泡沬。
鹹蛋黃碎用中小火炒至起泡沬。

5.南瓜粒炒勻後，倒入隔夜飯， 入鍋炒至完全鬆散。

南瓜和白飯同炒
南瓜和白飯同炒

6.加入適量的鹹蛋白碎當調味料同炒，最後撒上蔥花，一盤色香味俱全的金沙南瓜飯就完成。

小叮嚀：

1.用隔夜飯更佳，顆粒分明，口感更好。

2.鹹蛋白碎不必全加入，口味要自己調整，喜歡就好。

金沙炸南瓜條

金沙炸南瓜條
金沙炸南瓜條

食材：南瓜適量、熟鹹蛋黃2～4個、低筋麵粉4湯匙、油適量。

作法：

1.熟鹹蛋黃用刀切碎或壓碎備用。

2.南瓜去皮，切成和食指差不多粗細的南瓜條備用。

3.把適量的水燒開，將南瓜條全部放入滾水中煮，當水再滾時就要撈起，放入冷水中沖至冷卻，瀝乾備用。

4.準備一個盤子，倒入低筋麵粉，將冷卻的南瓜條均勻沾上麵粉。

5.不沾鍋中倒入適量的油，油熱後放入南瓜條煎至金黃，撈起後用吸油紙把油分去除。

6.鍋中放1小匙油，用中小火將鹹蛋黃碎炒至起泡沬，把南瓜條再次倒回鍋中兜炒幾下，讓每根南瓜條都均匀沾上蛋黃，即可裝盤。

小叮嚀：

1.任何南瓜品種都可以，我用的是胡桃南瓜。

2.生的鹹蛋黃最好放入烤箱烤熟或蒸熟才好切用。

3.南瓜條不宜在水中煮太久，要保有脆感，煮久變軟爛就煎不成形了。

4.不喜歡煎炸的朋友，水煮後瀝乾水分，可以直接和鹹蛋黃同炒，味道也不錯。

金沙炸南瓜條食材
金沙炸南瓜條食材

南瓜條均勻沾上麵粉。
南瓜條均勻沾上麵粉。

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