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減重會讓肌肉變少？ 醫：肌肉流失過多易復胖、籲「保肌減脂」

記者林琮恩／台北即時報導
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醫師指出，民眾不該只以體重數字評估減重成效，肥胖風險來自內臟脂肪，減重目標應是減...
醫師指出，民眾不該只以體重數字評估減重成效，肥胖風險來自內臟脂肪，減重目標應是減除脂肪、保留肌肉，市面上減重藥物多元，建議民眾與醫師討論，以「保肌減脂」為首要考量。圖為瘦瘦針示意圖。（本報資料照片）

瘦瘦針已是減重民眾首選，卻也引發過度減重、停藥復胖等疑慮。世界衛生組織（WHO）及多個國際醫學會，已將瘦瘦針成分GLP-1藥物列入肥胖、肥胖共病治療建議，醫師建議，民眾不該只以體重數字評估減重成效，肥胖風險來自內臟脂肪，減重目標應是減除脂肪、保留肌肉，市面上減重藥物多元，建議民眾與醫師討論，以「保肌減脂」為首要考量。

台灣開業醫師張凱傑指出，內臟脂肪與慢性發炎、血管功能異常，以及心血管疾病與代謝疾病風險高度相關，因此減重應鎖定減掉脂肪、保留肌肉，但不論飲食控制、運動、藥物治療，任何減重方式都會導致肌肉流失，且一旦流失過多，可能導致基礎代謝下降、疲勞感增加，甚至影響血糖調節能力，反而提高復胖風險，民眾若要使用藥物減肥，建議評估使用可保留肌肉的藥物類型。

輔大醫院智慧科學體重管理中心主任林嘉俊指出，一項研究顯示，不以減脂為主的減重方式，除了可以改善握力，也能降低肌少症罹病風險，臨床上將可兼顧降低脂肪、保留肌肉的減重方式，稱為「保肌減脂」的減重，建議民眾落實「減重金三角」，飲食管理、規律運動、專業評估與藥物介入，兼顧安全性及治療成效，才是可長期維持的減重策略。

台安醫院體重管理中心暨消化內科主治醫師葉秉威指出，市售GLP-1藥品種類多元，但其減重效果相近，多數都能讓體重減少約兩成，臨床選擇藥物時，已從減重效果，轉為考量藥物是否可同時保護心臟、肝臟等器官，減少肥胖造成的心血管事件、脂肪肝及肝纖維化風險，呼籲民眾管理體重別再只看數字，應綜合評估代謝疾病、器官保護需求等，與醫師討論選擇最合適治療策略。

減重 WHO 心血管疾病

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