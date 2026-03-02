免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

居家健身沒難度！一名網友「樂樂麻麻愛養生」分享居家健身影片，她以簡單場地與徒手動作示範胸、背、腿、臀與核心五大肌群訓練，強調每天堅持可見成效，吸引不少網友按讚收藏，也掀起關於動作正確性與強度的交流。

根據影片教學內容，第一個動作為靠牆俯臥撐，雙手與肩同寬、核心收緊，身體後退約三步距離，透過屈肘與推起訓練胸大肌與手臂，建議3組、每組10次，若覺得輕鬆可增加後退距離提升難度。第二個動作為門框划船，雙手握住門框、身體向後坐，再以手臂發力將身體拉回，強調背部與核心穩定，也可嘗試單手版本增加挑戰。

第三至第五個動作分別鎖定腿部、臀部與核心。腿部練習透過屈髖、膝伸直後停留3秒再落地，左右交替各20次；臀部則以單腿外展與後伸為主，每側10次、3組；核心訓練則採前臂支撐斜向撐體，建議維持1至2分鐘，以強化腹部穩定。

影片曝光後，留言區出現不同聲音。有網友詢問「直接做俯臥撐會不會更好」，也有人回應牆面版本較適合初學者，「做不起來地面俯臥撐，撐牆比較可行」。另有專業角度指出，俯臥撐時手臂與身體夾角不宜過大，應避免直角角度，以免增加肩部壓力。

此外，門框拉力動作也引發安全疑慮，有網友打趣表示「門框終有一天會掉下來」，提醒使用者留意穩固程度。針對難以堅持的問題，有人分享可邊聽書邊訓練增加動力。