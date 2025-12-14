我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅，醫師表示，民眾使用藥物減重時須十分小心，因藥物都有副作用，建議減重應尋找專業的減重團隊，降低藥物副作用的產生。示意圖。(本報系資料照)
近年來瘦瘦針因顯著減重效果而爆紅，醫師表示，民眾使用藥物減重時須十分小心，因藥物都有副作用，建議減重應尋找專業的減重團隊，降低藥物副作用的產生。示意圖。(本報系資料照)

現代人追求「瘦」，許多人在Instagram、Threads等平台上秀身材，並在平台推波助瀾下，許多人想利用藥物快速瘦身。醫師表示，民眾使用藥物減重時須十分小心，因藥物都有副作用，以GLP-1療法（俗稱瘦瘦針）來說，最常見腸胃道症狀，常有民眾打針後，在診間吐的亂七八糟，建議應尋找專業的減重團隊，降低藥物副作用的產生。

過往，醫界推動注射胰島素減重，許多人一聽到要「打針」，根本不敢嘗試，更避之唯恐不及，但現在對於「瘦瘦針」卻是趨之若鶩。彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師杜思德說，以藥物減重，首先應了解肥胖的原因，對症治療；其次，評估採用何種藥物治療；第三、了解患者對瘦身的期望，希望減重的程度及目標。

但不具名醫師表示，隨著瘦瘦針流行，坊間出現許多亂象，如瘦瘦針一個月費用約二萬多元，但有些民眾覺得太貴，因此有診所私下將瘦瘦針藥物抽出後，以一針1500元分批銷售，打了二針後，民眾覺得減重有成，就停藥了，但後續復胖；另，民眾也可能私下自己買藥、自己亂打。

該名醫師說，曾聽到一名青少年肥胖患者，到診所施打瘦瘦針減重，但可能是醫師求好心切，一次施打劑量高達1毫克，為平時施打的0.25毫克的四倍，造成該名青少年出現嘔吐等腸胃不適症狀。

肥胖醫學會理事長林文元也說，診間就曾看過民眾打瘦瘦針後，引起腸胃不適，在診間吐的亂七八糟，或身材已是過瘦，但仍使用藥物減重。

杜思德提醒，使用減重藥物減重，應持續使用避免復胖，但減重藥物需要自費，經濟考量下恐無法長期使用，且瘦身後新陳代謝速度變慢，並受到荷爾蒙等內分泌變化影響，讓人想要吃東西，這時就必須依靠運動，維持減重成效；因此，藥物介入治療應從低劑量開始施打，再由醫師評估、營養師監督下，降低藥物的副作用。

杜思德說，老年人體重過重、肥胖，容易增加三高心血管疾病等慢性病風險，也會加重退化性關節炎，利用藥物減重可以降低心血管疾病等風險，但年長者採用藥物減重，一定要由醫師評估，治療期間的蛋白質、水分等攝取都要注意，切忌隨意自行用藥，避免引起身體不適。

減重 心血管疾病 三高

上一則

台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥

延伸閱讀

台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥

台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥
艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產

艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產
養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道

養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道
喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產

喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00
營養師推薦，冬天可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。（123RF）

天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

2025-12-08 04:22

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字