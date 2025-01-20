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年假每天熬夜 吃零食與含糖飲品 30歲男慘得3種慢性病

記者林則澄／台北即時報導
一名30歲軟體工程師放長假時熬夜沉迷線上遊戲，一日三餐飲食、生活作息大亂，就醫後檢查出BMI達32，屬中度肥胖，還有糖尿病、高血脂、脂肪肝等疾病。示意圖。（本報資料照片）
一名30歲軟體工程師放長假時熬夜沉迷線上遊戲，一日三餐飲食、生活作息大亂，就醫後檢查出BMI達32，屬中度肥胖，還有糖尿病、高血脂、脂肪肝等疾病。示意圖。（本報資料照片）

一名30歲軟體工程師放長假時熬夜沉迷線上遊戲，每天僅吃一餐，也以外送的速食或便當為主，若仍飢餓，就以洋芋片、麵包、泡麵果腹，還飲用4至5罐含糖與咖啡因飲品，直到難擋睏意才會補眠幾個小時，不料就醫後檢查出BMI達32，屬中度肥胖，還有糖尿病、高血脂、脂肪肝。

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜說，該患者去年春節假期後，發現褲子變緊、襯衫貼身，但仍不以為意，直到抵不過媽媽的強烈要求下就醫，報告顯示，空腹血糖149mg/dL（標準值為70至99mg/dL）、糖化血色素6.8%（標準值為4.0至5.6%）、三酸甘油脂250mg/dL（標準值為25至150mg/dL），有糖尿病、高血脂、脂肪肝等，所幸經飲食調整與藥物治療後，症狀好轉。

許芷瑜指出，年節期間的生活模式是血糖惡化的「加速器」，以該患者為例，頻繁喝含糖咖啡因飲品，攝入過多的精緻糖將干擾自律神經系統，造成血糖波動與腸道功能失調，加上喜好吃加工食品，會導致胰島素阻抗（易誘發糖尿病前期）和肥胖，而他又長期熬夜破壞生理晝夜節律，使代謝系統紊亂，提高慢性病風險。

針對該患者的症狀，許芷瑜建議，先以原型食物，如堅果和玉米，之其中的鎂可輔助改善胰島素敏感度，讓血糖更穩定，並減少加工食品，如洋芋片和泡麵，也要增加蔬菜類與蛋白質攝取量，可輔以211餐盤，也就是將每餐的餐盤分成4等份，要有50%蔬菜、25%蛋白質食物、25%澱粉食物的比例維持營養均衡，更須降低咖啡因攝取量。

另外，藥物治療、體重管理、睡眠調整也很重要。許芷瑜建議，每天至少睡滿6至7小時，不要日夜顛倒或熬夜，「年節是美好的休假時光，別讓它變成健康隱形危機。」

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