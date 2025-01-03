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減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

一名40多歲女性用過減重藥物和飲食控制但無法達到自己的理想減重效果。經醫師評估，接受胃鏡袖狀縮胃成型術(ESG)，手術風險低且治療隔天即可恢復正常生活。體重從術前70kg，一個月後降至60kg，整體第一個月後體重下降約10%，BMI從27.3降至23.4，患者對手術成效十分滿意。

減重方式多元 飲食及藥物控制皆有其風險

台灣三軍總醫院肝膽腸胃科醫師楊志偉說明，肥胖是影響健康的負面因素之一，有許多方式都可以效達成減重的目標，但每個方法都有其限制及風險，除了改變生活型態，控制飲食或使用藥物控制之外，針對BMI值27以上的族群，胃鏡袖狀縮胃成型術是一個不錯的選擇。

胃鏡袖狀縮胃成型術 降低飢餓感及減少胃容積

楊志偉解釋，新型態的胃鏡袖狀縮胃成型術是透過胃鏡縫胃的方式，可以有效降低飢餓感及減少胃容積，減重效果可達約10至20%，並改善高血壓、高血脂及糖尿病等代謝症候群現象，微創手術安全性高僅需約1.5小時，治療後恢復期只需一至兩天，且相對於切胃手術的不可回復性之風險，胃鏡縮胃後若有任何不適，可以拆除。因此適合更多族群來使用，例如：輕度肥胖（BMI 27）以上與合併代謝症候群之患者、重度肥胖不想接受外科手術患者、減重手術後復胖治療皆具成效。

術後降低食慾與進食量 飲食控制成效更良好

進行胃鏡袖狀縮胃成型術後，能成功降低食慾與進食量，楊志偉鼓勵患者，積極配合醫療團隊專業指導飲食控制，更能達到良好的減重成果，重拾健康生活，不復胖與美麗指日可待。

【本文授權轉載自健康醫療網

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