擠不出時間運動？ 「周末戰士」做對了也能剷除小腹
根據世界衛生組織（WHO）和美國成人運動指南，皆建議每周至少進行150分鐘的中強度活動，並搭配肌力和柔軟度訓練。但平日工作又忙又累，實在難以擠出時間運動。一項研究顯示，只要在周末兩天運動超過每周建議的運動量，也能夠消除脂肪。變身「周末戰士」吧。
超狂體能 跑步或騎車逾2小時
研究作者、中國醫學科學院、北京協和醫學院國家心血管病中心專家張麗華表示：「對於無法達到運動指南建議的民眾，周末戰士運動模式值得推廣，對於減下腹部和全身肥胖，與定期運動沒有差異。」
不過有一點要注意，周末戰士在周末的運動強度比平常更高，持續時間也更長，每次運動時間為147.6分鐘，逼近每周建議運動時間總和。
美國國家猶太醫學研究中心（National Jewish Health）心血管預防和健康主任安德魯弗里曼（Andrew Freema）表示，像上述能夠持續運動2個多小時的人，是周末戰士的一個亞型，他們具有不同類型的運動生理學，可以堅持那麼長時間。
弗里曼認為，這需要經過嚴格的訓練，才能到達跑步或騎自行車超過1個小時的目標。因此這項研究中的周末戰士，可能原本就已經狀態良好，甚至研究的運動模式就是他們習慣的訓練方式。
打擊腹部脂肪 效果尤為明顯
這項研究於周二發表在《肥胖》（Obesity）雜誌上，分析了超過96名年齡介在20歲至59歲之間的人的身體脂肪，這些人是國家健康和營養檢查調查（NHANES）的一部分，這是一項長期進行的聯邦研究，旨在評估健康和營養狀況美國的成人和兒童。
該研究使用了一種稱為雙能量X光吸收測定法（DXA掃描）的儀器來測量脂肪和腹部脂肪的總體水準，腹部脂肪是對身體危害最大的脂肪類型。與身體質量指數（BMI）不同，DXA掃描可以更精確和深入地分析骨質密度、脂肪組織和身體組成等。
在這項研究中，772名周末戰士和3277名經常運動的人，透過DXA測量腹部脂肪、腰圍、全身脂肪量和體重指數，比起5580名不經常運動的人相比更低。研究發現，堅持運動對於減去腹部脂肪可獲得回報。
紐約市威爾康奈爾醫學院綜合體重控制中心臨床醫學助理教授貝弗利（Beverly）表示，鍛鍊最努力、時間最長的周末戰士「下腹部脂肪甚至更少」。
這項研究重申了關於身體活動和健康的古老格言，任何活動都比不活動好。不過重點是，人們應該以任何適合自己生活方式的方式進行活動。
【本文授權轉載自健康醫療網】
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