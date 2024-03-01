擠不出時間運動？ 「周末戰士」做對了也能剷除小腹

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根據世界衛生組織（WHO）和美國成人運動指南，皆建議每周至少進行150分鐘的中強度活動，並搭配肌力和柔軟度訓練。但平日工作又忙又累，實在難以擠出時間運動。一項研究顯示，只要在周末兩天運動超過每周建議的運動量，也能夠消除脂肪。變身「周末戰士」吧。

超狂體能 跑步或騎車逾2小時

研究作者、中國醫學科學院、北京協和醫學院國家心血管病中心專家張麗華表示：「對於無法達到運動指南建議的民眾，周末戰士運動模式值得推廣，對於減下腹部和全身肥胖，與定期運動沒有差異。」

不過有一點要注意，周末戰士在周末的運動強度比平常更高，持續時間也更長，每次運動時間為147.6分鐘，逼近每周建議運動時間總和。

美國國家猶太 醫學研究中心（National Jewish Health）心血管預防和健康主任安德魯弗里曼（Andrew Freema）表示，像上述能夠持續運動2個多小時的人，是周末戰士的一個亞型，他們具有不同類型的運動生理學，可以堅持那麼長時間。

弗里曼認為，這需要經過嚴格的訓練，才能到達跑步或騎自行車超過1個小時的目標。因此這項研究中的周末戰士，可能原本就已經狀態良好，甚至研究的運動模式就是他們習慣的訓練方式。

打擊腹部脂肪 效果尤為明顯

這項研究於周二發表在《肥胖》（Obesity）雜誌上，分析了超過96名年齡介在20歲至59歲之間的人的身體脂肪，這些人是國家健康和營養檢查調查（NHANES）的一部分，這是一項長期進行的聯邦研究，旨在評估健康和營養狀況美國的成人和兒童。

該研究使用了一種稱為雙能量X光吸收測定法（DXA掃描）的儀器來測量脂肪和腹部脂肪的總體水準，腹部脂肪是對身體危害最大的脂肪類型。與身體質量指數（BMI）不同，DXA掃描可以更精確和深入地分析骨質密度、脂肪組織和身體組成等。

在這項研究中，772名周末戰士和3277名經常運動的人，透過DXA測量腹部脂肪、腰圍、全身脂肪量和體重指數，比起5580名不經常運動的人相比更低。研究發現，堅持運動對於減去腹部脂肪可獲得回報。

紐約市 威爾康奈爾醫學院綜合體重控制中心臨床醫學助理教授貝弗利（Beverly）表示，鍛鍊最努力、時間最長的周末戰士「下腹部脂肪甚至更少」。

這項研究重申了關於身體活動和健康的古老​​格言，任何活動都比不活動好。不過重點是，人們應該以任何適合自己生活方式的方式進行活動。

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