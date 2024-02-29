塑身衣可以幫助產後恢復身材？3寶媽婦產科醫師解答

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媽咪從懷孕過程到產後，身心必然需要適應身體帶來的許多變化與影響。對於產後鬆弛與瘦身問題，經常疑惑明明做了運動、體重似乎也下降，為何無法恢復到理想的狀態？三寶媽婦產科蕭詠嫻醫師以親身經驗分享如何回到完美體態的方法！

孕媽咪面對的驚人困擾：漏尿、陰道鬆弛、腰酸背痛、肥胖…有苦說不出

產後想瘦身可先了解懷孕過程身體如何的變化，其實身體的奧妙，在於懷孕過程會產生鬆弛素，幫助媽咪肌肉、組織、韌帶等轉為彈性與鬆弛；而骨盆腔此時也會跟著變寬，來適應日益脹大的子宮、胎兒擁有更多的伸展。另外腹直肌因子宮撐大造成彈性纖維斷裂、受損；到了中後期，媽咪為讓走路省力將肚子外挺，造成腰椎前凸。

這麼說來，不論骨盆、肌肉、臟器、骨骼等都出現巨大變化，如果產後沒有好好修復讓其歸位，立刻回到職業婦女身份，面對上班久坐又姿勢不良，回到家照顧寶寶持續久坐、久站或彎腰換尿布洗澡等，不僅腹直肌沒有支撐力，易產生腰酸背痛；產後的陰道鬆弛也造成咳嗽、搬重物、久站、大聲說話就有尷尬的漏尿問題；還有鬆弛肌膚組織、骨盆外擴都會失去原有的強度，這些會讓體態更顯得寬胖、生理上感覺老化而越來越沒有自信。

醫師靠這三招找回完美稱羨的體態

那麼產後如何修復呢？除了最天然的餵母乳消耗熱量來減重 ，亦可從飲食、運動與姿勢調整做起，但別急著給自己壓力，透過產後半年至一年期間，賀爾蒙和新陳代謝速度相對快，可慢慢調整回孕前的健康體態。

飲食方式

台灣國健署建議產後的媽咪每天應增加約500卡的熱量，以利修復傷口、泌乳以及哺乳，所以坐月子時應好好休養、補充營養，且不建議產後6週內就積極運動。

因此可嘗試並依序進食：蛋白質、蔬菜、湯品、少量澱粉，尤其水分跟湯品補充一定要充足，台灣婦產科醫學會專科醫師也是三寶媽的蕭詠嫻醫師，提到不少媽咪產後體重下降很快，但體態身形難恢復，她建議產後每天補充水分和蛋白質，可從水煮蛋、豆腐或是早晨400-500cc的高蛋白飲品著手加上青菜營養，水分則是每隔1-2小時補充，目的是補足母乳提供給寶寶營養，這時媽咪絕對不能吃得少，更別讓自己便秘，少了便秘症狀，肚子自然也會小。

運動方面

蕭詠嫻醫師提出，產後做些瑜伽、皮拉提斯、橋式或核心運動、側平板，慢慢將分離的腹直肌收斂回來。

而自然產的媽咪可於產後1週開始加入緩和運動，剖腹產因為傷口還在，則在產後1個月進行。每次運動持續20分鐘，循序漸進的增加強度，如果平常工作家務繁忙，沒有時間運動的媽咪，可嘗試在餵寶寶時，一邊側抬腿運動或是平舉下肢抬腿，也能在安撫寶寶睡覺時做些側平板，訓練側腰線。

姿勢調整

除了飲食和運動之外，體態姿勢的調整可靠塑身衣協助，尤其平常繁忙的媽咪沒有多餘時間運動時，選擇一件功能型塑身衣可讓身形恢復事半功倍，也能適時提醒自己姿勢的矯正。

以三寶媽蕭詠嫻醫師的分享，挑選塑身衣時先看剪裁、材質，選擇有螺旋鋼條、Ｈ腰線設計以及腹部脂雕的設計，這三點可幫助鬆弛皮膚和臟器的回歸，也能恢復產後因腹直肌撐開而造成的腹部外凸問題，還有因抱寶寶久站、彎腰的腰酸背痛，也能獲得足夠的支撐力而改善。

另外媽咪們在意的骨盆外擴，能選擇馬鞍處有雙層布料的加壓設計，矯正骨盆錯位、讓其向內緊縮。加上交叉車縫的剪裁，幫助緊實鬆垮的脂肪和橘皮現象。

材質方面盡量挑選420丹左右並且擁有涼感醫療級的收脂布，減少穿著塑身衣時的悶熱感。

總體來說，對媽咪產後已經鬆弛無力的肌膚、腹直肌、骨盆問題以及體重的負擔，只要跟著上述好好飲食、適時運動、規律作息和穿配透氣包覆塑型的功能塑身衣，多管齊下終能預見理想的稱羨體態！

資料來源：健康醫療網

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