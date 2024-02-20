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怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

記者顏伶如／即時報導
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

疾病管制暨預防中心(CDC)指出，65歲以上美國民眾裡平均每4人就有1人每年至少跌倒1次，換算起來大約1400萬人；雖然不是每次摔跤都會造成受傷，但跌倒卻是65歲以上老年人最主要的受傷原因。跌倒的老年人當中大約37%受傷程度必須就醫，或者因此造成行動不便。國家老化研究所(National Institute on Aging)指出，許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。

華盛頓郵報報導，疾管中心指出，老年人髖部骨折案例高達95%是因為跌倒，老年人出現創傷性腦部傷害的最常見原因也是摔倒。

國家老化研究所指出，隨著年齡增長，跌倒風險跟著上升，但摔倒通常都是可以預防的。

預防摔倒的具體建議之道包括改善居家空間，所有樓梯加裝扶手、燈光照明充足、不要使用小型地毯(throw rugs)以及保持行走空間暢通，沒有雜物堆積。

另外，平日服用藥物必須小心管理，特別是導致頭昏、混淆的藥品，老年人應該定期接受視力檢查，日常生活盡量保持活動，透過運動維持體力及平衡感。世界衛生組織(World Health Organization )建議成年人每周從事中等強度有氧活動150分鐘至300分鐘，除了有助於預防跌倒，還有其他健康好處。

今年1月底發表於美國醫學會期刊(JAMA)與美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)的最新研究指出，在7139名澳洲老年婦女當中，有遵守世界衛生組織運動建議者跌倒機率較低。

澳洲 華盛頓郵報 CDC

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