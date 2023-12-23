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嗨跳「科目三」頻傳骨折受傷 醫示警「這樣動」風險高

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

中國「科目三」舞蹈爆紅，近期陸續傳出有民眾跳該舞導致骨折、韌帶受傷！台灣運動醫學學會副秘書長林杏青指出，「平面反覆快速彎折扭動」，比起稍微有點負重，順著關節直上直下反覆數次的動作，風險相對較高。建議一般人民眾跳舞時，應循序漸進，以及不要選擇「動作風險太高」的運動，才能確保安全。

「科目三」源於廣西婚禮上的一種舞蹈，名字來自於網路熱傳的「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉，科目三跳舞」，俗又有力的洗腦音樂，配上一套搞笑動作，加上海底撈店員頻繁跳舞而爆紅。

高雄一位朱先生和朋友去KTV唱歌，嗨跳「科目三」助興，未料跳到一半腳踝突然「喀喀喀」劇痛，就醫才發現骨折，親友笑是「骨折三」；杭州也有一名25歲的OL因動作幅度太大，導致踝關節外側韌帶受傷。

林杏青醫師在臉書發文表示：「我很少跟病人說你絕對不能做什麼樣的動作，只有動作風險的高低。」比方說，過重患者做高衝擊有氧運動，或是腳踝韌帶撕裂傷患者立刻去打籃球、跑馬拉松或是打排球全程跳高，風險就相對較高。

他說明，大部分的傷害很難歸咎於單一因素，例如「突然做太多」，只能說是一個相關風險因素，疲勞的當下註定不可能有好的「動作控制」，這兩者極少有百分之百單獨出現的狀況。因為受傷往往是多因素的，包含不可改變的因素，如個人人體的解剖排列、性別年齡，也包含身體素質，如心肺適能、肌力強弱，以及技巧場地和其他人員因素。

在許多技擊項目中，都有新手比較容易受傷的統計數據，證明了技巧性的重要。睡眠等疲勞恢復、運動營養也都是當今運動科學中的顯學。不過正因為受傷都是多因素的，每隔一陣子也都有長年推動的專項運動傷害預防計畫不如人意的研究出現。

醫師最後提醒，對一般人而言，循序漸進，以及不要選擇「動作風險太高」的運動，比方說如果肌肉力量不強、反應速度不快、平常對於腳踝膝蓋在關節不穩定的平面反覆快速彎折扭動，比起稍微有點負重，順著關節直上直下反覆數次足以全神貫注完成的動作，風險就是相對高的。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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