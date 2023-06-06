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當心優格熱量陷阱 注意2件事才能健康享瘦

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

吃優格好處多，豐富的益生菌可促進腸道蠕動、幫助排便，因此許多人把其視為減肥聖品。但台灣食藥署在粉專「食用玩家-食藥署」提醒「要小心認清成分與標示，避開熱量陷阱！免得減肥不成功，還囤積了更多熱量。」

製造解密：優格怎麼來？

優格是怎麼做出來的嗎？該注意哪些事，才能吃得安心呢？「食藥好文網」進一步說明，優格是一種發酵乳製品，擁有特殊的質地與風味，現今商業化生產優格的大致流程如下：

1.將原料乳調整成所需的含脂量。

2.加入產品所需的其他原料（如脫脂乳粉、鹿角菜膠）混合均勻。

3.接著加熱殺菌，營造無其他微生物，僅利於乳酸菌種生長的環境。

4.再以高壓均質處理，使乳清蛋白變性，產生黏性與凝結質地。

5.待冷卻後，即可加入菌種發酵。

「靜置型優格」：質地有如凝態豆花的優格，會在這個階段立即分裝，讓發酵作用在容器裡進行

「攪拌型優格」：而質地有如濃厚乳霜的優格，則是在發酵液達到預定標準後，再冷卻、攪拌、包裝

最近盛行的希臘優格，製程與一般優格作法相似，但是比一般優格多使用4倍牛奶量，而且製程加倍濃縮，吃起來口感特別濃厚，容易產生飽足感，因而廣受健身與減肥人士歡迎。

▲台灣食藥署提醒民眾要小心認清成分與標示，避開熱量陷阱！免得減肥不成功，還囤積了更多熱量。（圖／食用玩家－食藥署）

留意保存條件 避免吃到壞掉的優格

新鮮優格表面的水份是「乳清」，未吃完後冷藏再拿出來時，所分泌的淡黃色水份屬於正常的活性乳酸菌「乳清分離」現象，但若過了保存期限，切勿食用；有酒酸味及變色、變硬，表示已壞掉變質。無論是希臘優格或一般優格，適當的保存條件非常重要，最好冷藏於攝氏5度以下，避免腐敗；由於乳酸菌具有活性，因此愈快食用完畢愈好。

認清成分與標示 避開熱量陷阱

選購優格前，記得先看清楚標示及成分，了解產品內容適不適合自己，像是希臘優格的蛋白質含量高，腎功能不佳的朋友得留意了。且市售優格往往會加入糖、果膠、澱粉、香料或果醬，熱量並不低，想要瘦身而狂吃，反而可能囤積更多熱量。若想邊吃邊享瘦，記得閱讀成分標示，做好熱量控制，並且搭配運動、均衡飲食，必要時請營養師或醫師協助打造最適合個人飲食習慣和體質的減重方法，才能瘦得健康、持久又漂亮。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58032

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