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歐美超愛「無麩質飲食」真有減肥效果？營養師這樣說

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

夏天快到了，許多人越來越在乎體態，想靠飲食來減重。而近年來，不少歐美明星推崇「無麩質飲食」，包括葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow）、女神卡卡（LadyGaga）等都有採用無麩質飲食。

而女星張韶涵也曾表示，自己出道17年卻能維持纖細身型，就是靠「無麩質飲食」。不過，究竟什麼是無麩質飲食？無麩質飲食真的有減肥效果嗎？余朱青營養師帶民眾一同了解。

「麩質（Gluten）」是一種存在於小麥、大麥和黑麥中的蛋白質成分。余朱青營養師表示，平時常吃的麵食產品會有Q彈的口感，就是因為含有麩質的關係，另外像是傳統素食中經常出現的「麵筋」指的也是麩質。

然而，有些人會對麩質過敏並產生許多不適症狀，或是因為「麩質不耐症」腸胃無法吸收麩質而產生「乳糜瀉」。為了避免這些不適症狀產生，針對有過敏體質的人所設計的「無麩質飲食」就此誕生。

余朱青營養師提到，其實「無麩質飲食」主要就是以不含麩質的全穀類、根莖蔬果等，來取代小麥製品作為主食的飲食內容，而首先就是要拒絕將麵食當成主食，改用米飯或其他穀類或根莖類食材來取代。

另外，麵粉製成的麵包、蛋糕、餅乾、甜點等也必須禁止。余朱青營養師表示，市面上已經有不少零食產品會特別標示出是否含有麩質，提醒民眾在選購時可以特別留意一下。

不過，「無麩質飲食法」真的有減重效果嗎？余朱青營養師指出，因為葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow）、女神卡卡（LadyGaga）等明星推波助瀾下，讓不少人把無麩質飲食跟減重飲食劃上等號，但其實並不真的是這樣。

余朱青營養師解釋，採取無麩質飲食法，會大量減少麵包、麵條、甜點的攝取量，減少食用這些高澱粉、高糖分的食物，每日攝取的總熱量一定會減少，所以施行一段時間後，體重當然會減輕，不過這跟所有飲食控制是一樣的，所以並不是真的透過無麩質飲食就可以達到減重的效果。

無麩質飲食對於減重沒有直接的效果，而是因為少吃高油、高糖、高澱粉等食物才讓體重獲得控制、身體更加健康。因此，民眾若想要減重，應注意飲食均衡、控制熱量、減少高油高糖食物等，再配合運動才是更有幫助的減肥方法。

資料來源：余朱青 營養師－無麩質飲食

【延伸閱讀】

無麩質飲食風潮是否要追隨？　過年營養師教你用無麩質飲食

補充膳食纖維又飽足 「台菜王子」教你做虱目魚肚沙拉

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57900

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https://www.healthnews.com.tw

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