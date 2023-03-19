中醫減重不馬虎 維持健康不復胖

圖片來源 ／健康醫療網

減重 一詞對於現代人來說是永不退流行的一件事，而且是不分男女老少。在診間時詢問因此來看診的民眾：為何需要減重？回答不外乎是為了健康的身體、理想的體態、減輕身體的負擔、更有自信心等，有些人更是把減重這件事當成一輩子的功課。

體重隨年紀增 肌肉 跟著衰退

台灣高雄市立聯合醫院中醫科陳沛亨中醫師表示，根據統計，體重會隨著年紀增長不斷上升，這是因為從30歲開始到60歲，肌力便會衰退30%，肌肉量、能舉起的重量減少，漸漸身體的脂肪越來越多與堆積、活動減少且運動力下降。成功減重的有效方法就是達到「熱量赤字」，也就是熱量的消耗比吸收更多，但這絕不代表鼓勵少吃或是不吃東西，正確的方法應該是建立在適當的飲食以及循序漸進的運動。

首先，熱量的消耗主要包含三個會互相影響的要素：一、基礎代謝率：占70%，最主要影響的是肌肉量多寡所消耗的熱量，此外，大腦在運作時也需消耗約20%的熱量。二、自主活動：占20～30%，包含了任何有目的性的勞動或運動。三、食物熱效應（生熱效應）：占10%，事實上，身體在消化食物的同時也在消耗能量，其中以蛋白質 類的食物消耗最多熱量。

少吃多動沒效 中醫調理治方

減重最難的地方不外乎就是降低復胖機率，人體生理機制遠比我們想得要複雜許多，在體內平衡（homeostasis）及適應生熱作用（adaptive thermogenesis）等作用下，減重後的身體基礎代謝率會不成比例的下降，尤其是刻意減掉越多體重的人，身體往往會有極端的反應，最終也都會面臨恢復到原來的體重與基礎代謝率回到原狀的境況。

陳沛亨中往往會針對相應的證型給予中藥調養體質，不論是藥膳或茶包都應該正確且安全的服用，如決明子有助解便且能清肝熱益腎，白茅根能利尿解煩渴，何首烏補肝腎潤腸通便，山楂消食幫助消化，黃耆補益脾胃之氣幫助消化，建議民眾可製成茶包以方便飲用。

透過針灸穴位 達到瘦身效果

陳沛亨中指出，外治法包含針灸治療（腹部常用天樞穴、大橫穴、水分穴、中脘穴），另外還有耳穴（飢點、渴點），除了傳統針刺之外，更有另一種留置於穴位上的皮內針，尤以清鈴撳針痛感較低且能達到持續穴位刺激的效果，單次治療可留置4至7日，建議每周進行1次、3次為一療程進行評估及調整。

減重無捷徑，想要有健康的身體、理想的體態，就應有所付出，以中醫治療配合適宜的運動習慣、調整沒有剝奪感且能持續下去的正確飲食方式，在這段路程上一定會慢慢收到成果。

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資料來源：健康醫療網

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