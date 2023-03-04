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乳清蛋白喝錯時機恐白補 營養師點名1族群恐致反效果

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

汪先生有慢性腎臟病，飲食也很節制，為了維持身體健康，常和家人上健身房運動，而且運動後會喝杯乳清蛋白補充蛋白質。汪先生定期回腎臟科門診，抽血檢查卻發現，腎絲球過濾率指數變差，醫師仔細詢問飲食變化，並轉介營養科門診衛教。

飲用乳清蛋白 腎友應控管攝取量

台灣台中慈濟醫院營養師陳筠涵表示，乳清蛋白也是蛋白質的一種，腎病變的病人，飲用前要特別注意，這類病人都必須特別管理蛋白質攝取量，建議病友如果想補充乳清蛋白，必須在營養師及醫師建議及監控下才能安心使用。

市售分三種 營養價值高

「乳清蛋白」是奶製品製作過程中產生的副產物，但營養價值卻很高，包含九種人體無法自行合成的必需胺基酸，每100毫升牛奶中大約含有3.5克蛋白質，其中，乳清蛋白大約占兩成、酪蛋白約占八成；乳清蛋白雖然少但富含BCAA，腸胃道更容易消化吸收，因此又被稱為「快蛋白」。

陳筠涵說明，市售乳清蛋白分為濃縮、分離與水解三種，「濃縮乳清蛋白」適合一般人食用；有乳糖不耐症、追求低醣、低脂肪的人，或從事重訓健身與運動員，則適合「分離乳清蛋白」；腸胃功能不佳者則適合食用「水解乳清蛋白」。

選擇飲用時間 正確時間有效

依體質與運動量，選擇適合乳清蛋白外，陳筠涵強調，「喝的時間」也很重要，建議在運動中飲用或運動後半小時內飲用，才能達到補充蛋白質，修復受損肌肉的效果。

陳筠涵提醒，目前已有研究指出，攝取乳清蛋白可以減低食慾，有助於體重控制，但無法單靠喝「乳清蛋白」達成減重目的，還是要配合運動強度與養成好的生活習慣，才能發揮作用改變身體脂肪與肌肉比例，活得更健康。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56935

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蛋白質 肌肉 健身

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