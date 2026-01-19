我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

長輩骨質疏鬆 「稍微用力坐椅子」也可能骨折

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，骨折反映骨骼強度的流失，更牽涉到神經肌肉系統退化問題，嚴重者恐長期臥床，導致褥瘡、肺炎、肌肉萎縮等併發症；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，骨折反映骨骼強度的流失，更牽涉到神經肌肉系統退化問題，嚴重者恐長期臥床，導致褥瘡、肺炎、肌肉萎縮等併發症；示意圖。（圖／123RF）

許多先進國家步入高齡化社會，跌倒已成為老年人意外死亡與失能的殺手，隨之而來的骨折創傷，更是嚴重威脅長輩的生活品質與家庭照護負擔。不同於年輕人骨折多半源於車禍、高處墜落等「高能量」撞擊，長輩往往因為骨質疏鬆，即使僅承受「低能量」的傷害也會發生骨折。

肩、腕、脊、髖 風險最高

許多家屬常有疑問：「為何長輩只是在家中輕輕滑倒，甚至只是坐椅子時稍微用力些，就會造成嚴重的骨折？」台北榮總骨科部張文杰醫師分析，這類情況在醫學上稱為「脆弱性骨折」。

張文杰指出，這類骨折不僅反映了骨骼強度的流失，更牽涉到神經肌肉系統退化與整體共病症的複雜問題。若未妥善治療與照護，長輩可能因此長期臥床，導致褥瘡、肺炎、肌肉萎縮等併發症，嚴重影響存活率與生活品質。

張文杰表示，老年人因骨質疏鬆，骨折發生部位具有特定性，通常取決於跌倒時的著地位置與受力點。臨床上最常見的四大部位包括：首先，是近端肱骨，即肩膀位置；其次，是遠端橈骨，即手腕位置，這通常發生在長輩跌倒時試圖用手撐地所致；再者，是脊椎壓迫性骨折，多發生在胸椎第11、12節或腰椎第1、2節，有時甚至只是坐下時力道過猛，椎體便會因支撐不住而塌陷。

然而，最為棘手且對健康影響甚鉅的則是髖部骨折，主要分為股骨頸骨折與轉子間骨折兩大類。此外，骨盆的脆弱性骨折雖然相對較少，但仍需留意。

治療考量生活能力、共病

面對老年骨折，治療策略的制定需考量「受傷前的生活能力」與「共病症」兩大因素。張文杰解釋，若長輩受傷前能自理生活，治療目標便是盡量恢復其活動力；若原先已長期臥床，則治療重點在於緩解疼痛與方便照護。

以脊椎壓迫性骨折為例，若患者原本身體狀況尚可，但因劇痛無法下床，醫師可能會建議進行骨水泥灌注手術，讓患者早日緩解疼痛並恢復行動，避免因久臥導致腸胃蠕動變差、肌力退化或褥瘡。針對髖關節骨折，除非患者身體狀況極差無法麻醉，否則多建議積極手術。

張文杰說，手術的關鍵目的在於「減少臥床時間」，術後通常在傷口狀況允許下（約隔天或大後天），便會鼓勵患者忍痛使用輔具下床練習走路。即便是無法行走的臥床長輩，手術固定也能大幅降低翻身、換尿布時的劇痛，減輕照護者負擔。

預防靠環境、運動、飲食

預防勝於治療，張文杰建議從居家環境與生活習慣著手。環境方面，浴室應安裝扶手防滑，保持動線淨空，且避免讓長輩攀高取物，因為平衡感下降容易導致從高處跌落的危險情況發生。

在生理層面，張文杰強調「運動」的重要性。即使高齡，仍應維持輕度有氧運動與核心、下肢肌群訓練，甚至在能力範圍內進行適度負重訓練。良好的肌力能讓長輩在滑倒瞬間產生保護性反射，減輕受傷程度。飲食上應注重蛋白質（蛋、豆、魚、肉類）、鈣質與維生素D的補充，並配合適度日曬。

針對骨折後的居家照護，張文杰也給予照護者具體建議──是要「主動訓練」，只要長輩體力允許，應鼓勵每天主動練習站立、跨步，甚至只是在床邊踢腿，愈早開始活動愈好。

張文杰宣導，透過骨科手術解決當下的結構問題是第一步，也應同步改善潛在的內科與機能衰退問題，才能真正提升長輩的術後生活品質，有效預防二次骨折的發生。（本文由「NOW健康」提供）

骨科 併發症 關節

上一則

別讓焦慮吞噬健康 中醫師揭袐「放鬆」黃金定義

下一則

青花菜的葉子、菜梗別丟 抗癌精華、抗氧化多酚全在這

延伸閱讀

女性更年期前吸菸 骨質流失速度加快5至10%

女性更年期前吸菸 骨質流失速度加快5至10%
中央公園69歲婦人遇襲 遭2男推倒手肘骨折

中央公園69歲婦人遇襲 遭2男推倒手肘骨折
中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫

中留學生德國遇襲反擊對方骨折：寧站著見法官 不能躺著見法醫
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE