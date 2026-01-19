長輩骨質疏鬆 「稍微用力坐椅子」也可能骨折

醫師提醒，骨折反映骨骼強度的流失，更牽涉到神經肌肉系統退化問題，嚴重者恐長期臥床，導致褥瘡、肺炎、肌肉萎縮等併發症；示意圖。（圖／123RF）

許多先進國家步入高齡化社會，跌倒已成為老年人意外死亡與失能的殺手，隨之而來的骨折創傷，更是嚴重威脅長輩的生活品質與家庭照護負擔。不同於年輕人骨折多半源於車禍、高處墜落等「高能量」撞擊，長輩往往因為骨質疏鬆，即使僅承受「低能量」的傷害也會發生骨折。

肩、腕、脊、髖 風險最高

許多家屬常有疑問：「為何長輩只是在家中輕輕滑倒，甚至只是坐椅子時稍微用力些，就會造成嚴重的骨折？」台北榮總骨科 部張文杰醫師分析，這類情況在醫學上稱為「脆弱性骨折」。

張文杰指出，這類骨折不僅反映了骨骼強度的流失，更牽涉到神經肌肉系統退化與整體共病症的複雜問題。若未妥善治療與照護，長輩可能因此長期臥床，導致褥瘡、肺炎、肌肉萎縮等併發症 ，嚴重影響存活率與生活品質。

張文杰表示，老年人因骨質疏鬆，骨折發生部位具有特定性，通常取決於跌倒時的著地位置與受力點。臨床上最常見的四大部位包括：首先，是近端肱骨，即肩膀位置；其次，是遠端橈骨，即手腕位置，這通常發生在長輩跌倒時試圖用手撐地所致；再者，是脊椎壓迫性骨折，多發生在胸椎第11、12節或腰椎第1、2節，有時甚至只是坐下時力道過猛，椎體便會因支撐不住而塌陷。

然而，最為棘手且對健康影響甚鉅的則是髖部骨折，主要分為股骨頸骨折與轉子間骨折兩大類。此外，骨盆的脆弱性骨折雖然相對較少，但仍需留意。

治療考量生活能力、共病

面對老年骨折，治療策略的制定需考量「受傷前的生活能力」與「共病症」兩大因素。張文杰解釋，若長輩受傷前能自理生活，治療目標便是盡量恢復其活動力；若原先已長期臥床，則治療重點在於緩解疼痛與方便照護。

以脊椎壓迫性骨折為例，若患者原本身體狀況尚可，但因劇痛無法下床，醫師可能會建議進行骨水泥灌注手術，讓患者早日緩解疼痛並恢復行動，避免因久臥導致腸胃蠕動變差、肌力退化或褥瘡。針對髖關節 骨折，除非患者身體狀況極差無法麻醉，否則多建議積極手術。

張文杰說，手術的關鍵目的在於「減少臥床時間」，術後通常在傷口狀況允許下（約隔天或大後天），便會鼓勵患者忍痛使用輔具下床練習走路。即便是無法行走的臥床長輩，手術固定也能大幅降低翻身、換尿布時的劇痛，減輕照護者負擔。

預防靠環境、運動、飲食

預防勝於治療，張文杰建議從居家環境與生活習慣著手。環境方面，浴室應安裝扶手防滑，保持動線淨空，且避免讓長輩攀高取物，因為平衡感下降容易導致從高處跌落的危險情況發生。

在生理層面，張文杰強調「運動」的重要性。即使高齡，仍應維持輕度有氧運動與核心、下肢肌群訓練，甚至在能力範圍內進行適度負重訓練。良好的肌力能讓長輩在滑倒瞬間產生保護性反射，減輕受傷程度。飲食上應注重蛋白質（蛋、豆、魚、肉類）、鈣質與維生素D的補充，並配合適度日曬。

針對骨折後的居家照護，張文杰也給予照護者具體建議──是要「主動訓練」，只要長輩體力允許，應鼓勵每天主動練習站立、跨步，甚至只是在床邊踢腿，愈早開始活動愈好。

張文杰宣導，透過骨科手術解決當下的結構問題是第一步，也應同步改善潛在的內科與機能衰退問題，才能真正提升長輩的術後生活品質，有效預防二次骨折的發生。（本文由「NOW健康」提供）